- Obiectivul acestei lansari, de la Plesetk, in nord-vestul Rusiei, a fost testarea performantei rachetei de tip Sarmat in prima faza a zborului, a precizat ministerul rus al Apararii. Sarmat urmeaza sa inlocuiasca rachetele sovietice de tip Voievoda - cel mai greu tip de ICBM din lume, mai cunoscut…

- Testul cu aceasta racheta intercontinentala grea a avut loc pe cosmodromul Plesetk din nordul Rusiei, armata declarand ca experimentul a confirmat caracteristicile sale in stadiul de prelansare si in prima etapa a zborului, potrivit Agerpres. Ministerul Apararii rus a lansat si o inregistrare video…

- Rusia a efectuat un al doilea test reusit cu cea mai noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a anuntat Ministerul Apararii rus, intr-un comunicat, citat vineri de Xinhua si RIA Novosti.

- Din nefericire, urmatoarea competitie la care va participa reprezentativa de fotbal a Romaniei nu va fi Cupa Mondiala din Rusia, deoarece nu a reusit sa treaca de o grupa cu Polonia, Danemarca, Muntenegru, Armenia si Kazahstan. Baietii nostri vor inc...

- Cine ramane favorita la Miami. Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe Christina McHale din Statele…

- Rusia isi va reduce bugetul anual al apararii pana la un nivel de sub 3% din produsul sau intern brut (PIB) pana in 2022, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale ruse, Dmitri...

- Nava spatiala rusa Soyuz MS-08, cu trei membri la bord si balonul oficial cu care se va juca la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia, a fost lansata miercuri seara de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, avand ca destinatie Statia Spatiala Internationala (ISS), relateaza EFE. Soyuz MS-08 a decolat la…

- Mingea de la meciul de deschidere a CM 2018, in misiune spațiala! Balonul va reveni pe pamant in luna mai. Mingea care va fi folosita in partida de deschidere la CM de fotbal din Rusia va fi trimisa intr-o misiune spatiala internationala. ”Vom lua aceasta minge cu noi intr-o misiune spatiala”, a declarat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis luni, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus, Vladimir Putin, reales duminica pentru un al patrulea mandat, ''urarile sale de succes pentru modernizarea politica, democratica, economica si sociala a tarii'', transmite…

- Vladimir Putin si-a înregistrat votul în cadrul scrutinului prezidential din Rusia, iar la iesirea de la urne a declarat ar fi multumit de orice rezultat care sa-i asigure un nou mandat de presedinte, relateaza site-ul agentiei Tass.

- "Ancheta dispune de probe irefutabile potrivit carora Nadia Savcenko, o deputata ucraineana, a planificat personal (...) si a dat instructiuni in vederea organizarii unui atentat terorist aici, in acest hemiciclu", a declarat in fata parlamentarilor procurorul general Iuri Lutenko. Acest plan prevedea…

- Departamentul de Aparare al SUA a acuzat Rusia de implicare in crimele regimului Assad in Siria și invita Kremlinul ca in loc sa distraga atenția lumii cu declarații false despre intențiile Pentagonului, sa ajute la atenuarea crizei umanitare din Gouta de Est. Astfel a raspuns reprezentantul Pentagonului …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu ministrii apararii din tarile care alcatuiesc formatul B9 a fost dedicata problemelor legate de aparare, securitate, tinand cont de "provocarile la care trebuie sa faca fata tarile din flancul estic al…

- Ye Jianming, proprietarul companiei China Energy Fund Committee (CEFC), cu sediul in Shanghai, a fost arestat preventiv la inceputul lunii martie, au declarat surse citate de publicatiile Caixin si South China Morning Post. Arestarea lui Ye Jianming a fost ordonata direct de presedintele Chinei,…

- Rusia a testat cu succes racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este "o arma ideala" cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei.

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Un avion de lupta…

- Rusia a finalizat perioada de testare a unui sistem miniaturizat de energie nucleara care va fi instalat pe rachete de croaziera și drone submarine, conform unei declarații facute sambata de o sursa din cadrul armatei ruse.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca dezvoltarea armamentului nuclear de catre Rusia nu reprezinta semnul inceperii unui nou Razboi Rece, dar a subliniat ca noul armament balistic si nuclear a fost testat cu succes si este operational.

- Rusia creeaza cele mai noi sisteme strategice ca raspuns la retragerea SUA din Tratatul Antibalistic (ABM), deoarece SUA nu au venit in intampinarea Moscovei in aceasta problema, a afirmat Vladimir Putin in discursul sau in fata camerelor reunite ale parlamentului federal, potrivit agentiei de presa…

- 'Nu am facut niciodata secret din planurile noastre. Este chiar surprinzator ca, in pofida tuturor problemelor, Rusia a ramas prima putere nucleara. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu voia sa ne asculte. Ascultati-ne acum!', a lansat presedintele rus in cadrul discursului sau anual in fata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik.

- Doi astronauti americani si un cosmonaut rus de pe statia spatiala internationala s-au intors pe Pamant. Echipajul și-a incheiat misiunea de 168 de zile pe orbita. Nava lor a aterizat cu succes in Kazahstan.

- Romania, ultimul loc in UE la atragerea profesionistilor si talentelor pe piata muncii si locul 64 din 119 intr-un clasament al competitivitatii privind pregatirea si atragerea de profesionisti de top si dezvoltarea talentului pe piata fortei de munca, devansata, printre altele, de Bulgaria (locul 47),…

- Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv Romania, chiar daca Rusia ca tara nu este numita nici inamic, nici adversar, nici amenintare in sine. Nici Strategia Nationala de Aparare a SUA nu noteaza altceva decat provocari ale Rusiei si doar in…

- Norvegia se mentine lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dupa 13 zile de la debutul acestora, cu 13 medalii de aur, 11 de argint si 9 de bronz (total 33 medalii).Pe locul 2 se afla Germania, cu 12-7-5 (total 24), podiumul fiind completat de Canada,…

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a semnat o lege care prevede reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor. Oficialul de la Kiev a dat asigurari ca documentul nu incalca prevederile acordului de la Minsk, asa precum acuza Rusia.

- Statele Unite și Israel au testat cu succes noul sistem de aparare antiracheta Arrow-3. Lansarea s-a produs de pe un poligon israelian, iar racheta a lovit cu o exactitate uluitoare punctul convențional ales.

- Noua Strategie Naționala de Aparare a SUA marcheaza clar drept principala preocupare competiția marilor puteri și perspectiva unei confruntari a Statelor Unite cu Rusia sau China. Lista conține amenințarile nucleara, balistica și terorista, cu Coreea de Nord și Iranul ca amenințari concrete, și abia…

- Inregistrarea video a fost data publicitatii luni. Noul test a fost facut in Kazahstan, unde Rusia isi testeaza rachetele anti-balistice. Proiectilele au zburat spre cer direct spre "tinta", lasand in urma dare albicioase de zapada rascolita si de fum in urma lor. Oficialitatile militare nu…

- Rusia nu pierde niciun prilej de a-și arata mușchii. Ministerul Apararii de la Moscova a publicat un video cu testarea unui nou sistem de aparare aeriana. Lansarea a avut loc de pe poligonul Sary Shagan din Kazahstan.

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times,…

- Aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO sunt in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile RIA Novosti si Reuters, precum si cotidianul Financial Times, preluate de Mediafax. Vladimir Samanov, presedintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat (Camera inferioara a…

- Vicepremierul rus responsabil de sport, Vitali Mutko, a declarat ca acuzatiile de dopaj institutionalizat in Rusia, formulate de Agentia Mondiala Antidoping (WADA), au fost "pur si simplu dezmintite" de TAS.

- Armata SUA a efectuat, miercuri, in Hawaii, un test al sistemului de aparare antiracheta Aegis Ashore, insa acesta a fost nereusit, a afirmat un oficial militar american sub protectia anonimatului, relateaza site-ul agentiei Reuters si CNN.

- Parlamentarii danezi au ajuns, duminica, la un acord pentru a suplimenta bugetul de aparare cu peste 2 miliarde de euro pentru urmatorii sase ani, invocand ca Rusia reprezinta una dintre cele mai mari amenintari la adresa securitatii nationale, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Mai multe animale au fost gasite înghețate în Kazahstan din cauza temperaturilor extrem de scazute. Meteorologii au anunțat temperaturi de -56 de grade. În fotografiile postate pe internet se poate observa cum un câine a murit înghețat în timp ce alerga…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a anunțat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, informeaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un stadiu avansat”,…

- Rusia este angajata în negocieri pentru livrarea de sisteme de aparare antiracheta S-400 în unele tari din Orientul Mijlociu (OM) si Asia de Sud-Est interesate sa achizitioneze astfel de sisteme, informeaza marti mass-media ruse, citate de agentia de presa Xinhua. 'Alte tari, în…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat sambata Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, in a doua lectura, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas. Pentru adoptarea proiectului de lege propus de Președinție au votat 280 de deputați, fata de numarul necesar pentru aprobare de 226. Documentul a fost susținut in principal…

- Prima strategie de aparare nationala a Pentagonului din ultimii patru ani va adopta, in mod prioritar, o pozitie militara mult mai agresiva fata de China si Rusia, sustine publicatia Financial Times, citand surse familiare cu acest document ce nu a fost inca facut public.

- Jucatoarea Alexandra Dulgheru, locul 190 WTA, a fost, eliminata, duminica, in ultimul tur al calificarilor la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Dulgheru a fost invinsa in turul al treilea de sportiva chineza Lin Zhu, numarul 115 mondial si favorita 3, cu scorul de 6-4, 6-4, informeaza News.ro…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan, transmite AFP. Reuniunea, programata la ora 20,00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile…

- Simona Halep – Aryna Sabalenka, in sferturile turneului de la Shenzen. Meciul se disputa joi, dupa ora 9:00. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a invins-o in…