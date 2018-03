Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat un al doilea test reusit cu cea mai noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a anuntat Ministerul Apararii rus, intr-un comunicat, citat vineri de Xinhua si RIA Novosti. Testul cu aceasta racheta intercontinentala grea a avut loc pe cosmodromul Plesetk din…

- Un adept al teoriei conspiratiei Pamantului plat s-a lansat de pe suprafata sferica a planetei intr-o racheta pe care barbatul a construit-o acasa, transmite Descopera . Mike Hughes, cunoscut si dupa porecla sa „Mad” Mike, crede ca Pamantul este plat, iar planul sau prezentat din noiembrie 2017 era…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la Kemerovo, oras industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica la principalul mall din oras a rapit viata a cel putin 64 de persoane, între care numerosi copii, denuntând în acest context o "neglijenta…

- „Astfel de caderi devastatoare sunt foarte rare“, – comenteaza Liberation despre soarta lui Nadia Savcenko, „un simbol al agresiunii Kremlinului impotriva Ucrainei“, ridicat la rang de ”Ioana d’Arc de Ucriana”. „Dupa eliberarea sa in vara anului 2016 dintr-o inchisaore din Rusia, Savceko a inceput sa…

- Flota rusa a Marii Negre a primit in dotare in ultimii trei ani o serie de nave noi de diferite tipuri, a declarat comandantul flotei, amiralul Aleksandr Vitko, intr-un interviu aparut miercuri in publicatia Krasnaia Zvezda, preluata de Xinhua. Potrivit lui Vitko, Flota Marii Negre a primit din 2015…

- Vladislav Voloshyn a fost gasit mort in locuinta sa din orasul Mykolaiv. El a fost transportat cu o ambulanta la spital, insa nu a putut fi salvat.Rudele pilotului care erau in apartament in momentul incidentului au spus ca in ultima perioada barbatul trecea printr-o depresie.Oficialii…

- Vladimir Putin si-a inregistrat votul in cadrul scrutinului prezidential din Rusia, iar la iesirea de la urne a declarat ar fi multumit de orice rezultat care sa-i asigure un nou mandat de presedinte, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Imagini de senzație cu o turista care a nascut chiar in Marea Roșie fac inconjurul internetului. Femeii, originara din Rusia, i s-a rupt apa chiar in... apa! Mai exact, in apele din Dahab, Egipt.

- Moscova va expulza in curand un numar de diplomați britanici din Rusia, ca raspuns la acțiunile similare ale Londrei, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. „Obligatoriu“, – a raspuns Lavrov, intrebat daca Moscova are de gand sa expulzeze diplomații britanici din…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Rusia este gata sa inceapa sa produca cea mai noua racheta a sa balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a declarat luni un oficial militar rus, citat de agentia de presa Xinhua, declaratia sa intervenind la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca a testat cu succes noua sa racheta hipersonica Kinjal,…

- Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, informeaza EFE."Echipajul unui avion de…

- Rusia arata lumii noile arme de care dispune, la scurta vreme dupa ce președintele Putin a vorbit despre arsenalul modern de care dispune Moscova. Ministerul Apararii a difuzat imagini de la testarea unei rachete aer-sol de mare precizie.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- Iskander-M, sistemul de rachete balistice cu raza scurta de actiune al Rusiei, nu va avea rival pe plan international pana cel putin in 2025, a declarat miercuri comandantul-sef al fortelor terestre ale armatei ruse, general-colonelul Oleg Saliukov, intr-un interviu pentru ziarul oficial al Ministerului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca dezvoltarea armamentului nuclear de catre Rusia nu reprezinta semnul inceperii unui nou Razboi Rece, dar a subliniat ca noul armament balistic si nuclear a fost testat cu succes si este operational.

- Președintele Vladimir Putin a anunțat ca Rusia a dezvoltat o noua racheta, invincibila, care poate ajunge oriunde în lume. Arma, cunoscuta drept Satan 2, este capabila de distrugeri fara precedent.

- Rusia analizeaza posibilitatea denuntarii Conventiei Europene a Drepturilor Omului si incetarii cooperarii sale cu Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), in cazul in care linia antiruseasca a deciziilor judecatoresti nu va fi corectata, au declarat joi surse guvernamentale pentru RIA Novosti.

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, scrie agenția chineza Xinhua, preluata de Agerpres.

- Satelitul spaniol Paz de observatie a Pamantului, proiectat in scopuri militare si civile, a fost lansat joi pe orbita de o racheta Falcon 9 a companiei SpaceX, de la baza aeriana Vandenberg din California (SUA), relateaza joi EFE. Decolarea rachetei purtatoare a avut loc la 06:17 ora…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- ''Coreea de Nord continua sa-si dezvolte programele nuclear si de rachete balistice, ceea ce reprezinta un pericol pentru noi toti. Toti aliatii se afla acum in raza de actiune a rachetelor nord-coreene'', a subliniat Stoltenberg in cadrul conferintei anuale ajunse la cea de-a 54-a editie.''Phenianul…

- Rusia a testat un nou interceptor din sistemul antiracheta destinat sa apere Moscova. Testul a fost efectuat cu succes in Kazahstan. Testul facut de armata rusa la poligonul Sary-Shagtan din stepa Kazahstanului a fost filmat si prezentat de Ministerul Apararii.

- Rusia nu pierde niciun prilej de a-și arata mușchii. Ministerul Apararii de la Moscova a publicat un video cu testarea unui nou sistem de aparare aeriana. Lansarea a avut loc de pe poligonul Sary Shagan din Kazahstan.

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza Mediafax . Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22:45 (ora Romaniei). Falcon Heavy are o putere…

- Ministerul Apararii rus a cerut marti ajutorul Turciei pentru recuperarea fragmentelor avionului de lupta rusesc Su-25, doborat de rebeli la 3 februarie cu o racheta sol-aer deasupra provinciei Idlib, nord-vestul Siriei, unde se afla o 'zona de dezescaladare' controlata de Turcia, in conformitate…

- Avionul Su-25 care aparținea armatei ruse a fost doborât sâmbata, în provincia Idlib. Pilotul s-a catapultat, însa a fost ucis în timpul confruntarilor cu teroriștii. Ministerul Apararii al Federației Ruse a declarat ca avionul a fost doborât cu un lansator portabil…

- Ministerul Apararii din Slovacia a transmis vineri ca poarta discutii pentru a cumpara avioane de lupta fie de tip american F-16, fie model suedez Gripen, pentru a-si inlocui avioanele de productie ruseasca MiG-29, potrivit Reuters. Ministerul a transmis ca va inainta spre aprobare guvernului…

- Este socant avertismentul dat de ministerul de Externe al Rusiei, in acesta dimineata, unde avertizeaza calatorii recomandandu-le cetatenilor rusi sa se gandeasca de doua ori inainte de a calatori in strainatate, spunand ca Statele Unite urmaresc arestarea acestora in intreaga lume.

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…

- Ucraina a testat marti o racheta de productie proprie capabila sa loveasca obiective situate pe uscat sau pe apa, cu lansare de la sol, a anuntat secretarul Consiliului national ucrainean pentru securitate si aparare, Oleksandr Turcinov, transmite Reuters. Responsabilul ucrainean nu a precizat ce…

- Un avion de lupta rusesc a fost foarte aproape sa intercepteze un avion de supraveghere al marinei americane, in timp ce zbura in spatiul aerian international deasupra Marii Negre, au declarat pentru CNN trei oficiali din domeniul apararii, transmite News.ro . Pilotii americani sustin ca avionul rusesc…

- Ministerul de externe de la Damasc a condamnat sambata ofensiva Turciei impotriva kurzilor din Afrin, in nordul Siriei, si a dezmintit afirmatiile guvernului de la Ankara potrivit carora autoritatile siriene au fost informate inaintea atacului. Siria a cerut comunitatii internationale sa opreasca…

- O noua putere mondiala, India, a lansat cu succes o racheta balistica intercontinentala si a intrat intr-un club select de tari care dispun de astfel de arme. Testul vine intr-o perioada in care relatiile cu tarile vecine China si Pakistan sunt tensionate.

- CHIȘINAU, 17 ian — Sputnik. Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, și-a încheiat marți voiajul în Europa de Est. Timp de cinci zile, acesta a vizitat șase state. Turneul a finalizat cu un incident neplacut pentru delegația japoneza în România, unde prim-ministrul…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- India a lansat cu succes 31 de sateliti, vineri, in cadrul unei singure misiuni, cu ajutorul unei rachete din gama Polar Launch Satellite Vehicle (PSLV), care a decolat de la baza spatiala Sriharikota din sudul tarii, au anuntat oficialii indieni, citati de Xinhua. Printre acestia se afla…

- Rusia ar putea sa se retraga din Organizația Mondiala a Comerțului (OMC), daca organizatia va aproba cererea UE pentru plata de catre Moscova a 1,39 miliarde de euro anual, din cauza restricției importurilor de carne de porc, a declarat primul adjunct al presedintelui Comitetului Economic al Consiliului…