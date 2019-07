Stiri pe aceeasi tema

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Duma de Stat din Rusia (camera inferioara a parlamentului federal) a aprobat marti proiectul de lege privind suspendarea participarii Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu SUA in 1987, informeaza EFE potrivit Agerpres. Pe 2 februarie, presedintele rus, Vladimir…

- Moscova si-a exprimat luni speranta ca vizita secretarului de stat american Mike Pompeo in Rusia va contribui la 'stabilizarea' relatiilor bilaterale si la relansarea unui dialog 'substantial' cu privire la controlul armelor pe fondul incertitudinii in domeniul dezarmarii dupa denuntarea…

- Principalul favorit sa preia șefia viitoarei Comisii Europene, Mandfred Weber, anunța faptul ca in mandatul sau nu va sprijini construcția gazoductului Nord Stream 2, ceea ce inseamna o distanțare foarte clara a Europei de Rusia. Anunțul a fost facut de liderul PMP, Eugen Tomac, cel care arata ca…

- Interviul cu Charles Wald, fost general al armatei SUA, fost loctiitor al Comandantului NATO in Europa, realizat pentru Romania TV de Costin Soare. General Charles Wald: Vad ca Rusia va deranjeaza navele in Marea Neagra.Reporter: Ne intoarcem la un razboi? Un razboi clasic?General…

- Generalul Eberhard Zorn, seful Statului Major General al Germaniei, vede Rusia drept “o mare amenintare” la adresa pacii in Europa, informeaza sambata agentia dpa. Generalul german se referea la ocupatia provinciei ucrainene Crimeea de catre Rusia, la situatia din estul Ucrainei, la otravirea fostului…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat, joi, ca Romania este unul dintre putinii membri NATO care isi respecta angajamentul asumat in Tara Galilor, printre care alocare de 2% din PIB pentru Aparare, iar, totodata, ca NATO nu va cauta o confruntare cu Rusia, potrivit…