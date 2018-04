Stiri pe aceeasi tema

- O versiune imbunatatita a unui sistem de aparare antiaeriana a fost testata cu succes , luni, in poligonul Sary-Shagan din Kazahstan, a informat publicaitia Krasnaya Zvezda, citata de site-ul agentiei de stiri Tass.

- Rusia a efectuat un al doilea test reusit cu cea mai noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a anuntat Ministerul Apararii rus, intr-un comunicat, citat vineri de Xinhua si RIA Novosti.Testul cu aceasta racheta intercontinentala grea a avut loc pe cosmodromul Plesetk din nordul…

- Ministerul Apararii rus a a facut o noua lansare de test a rachetei balistice intercontinentale SATAN (Sarmat - cunoscuta neoficial și ca Satan 2 pentru ca ar urma sa înlocuiasca în arsenalul rus actuala racheta ICBM R-36M2 'Voevoda' (SS-18 Satan, conform codificarii NATO). Oficialitațile…

- Testul cu aceasta racheta intercontinentala grea a avut loc pe cosmodromul Plesetk din nordul Rusiei, armata declarand ca experimentul a confirmat caracteristicile sale in stadiul de prelansare si in prima etapa a zborului, potrivit Agerpres. Ministerul Apararii rus a lansat si o inregistrare video…

- Rusia a efectuat un al doilea test reusit cu cea mai noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a anuntat Ministerul Apararii rus, intr-un comunicat, citat vineri de Xinhua si RIA Novosti.

- Rusia a testat cu succes noua racheta balistica intercontinentala RS-28 Sarmat, care poate transporta 12 focoase nucleare pe o distanta de 10.000 de kilometri. Anunțul a fost facut vineri de Ministerul Apararii de la Moscova, relateaza site-ul agentiei Sputnik. “Acest nou test efectuat…

- In plina razboi diplomatic cu lumea, Rusia nu pierde niciun prilej de a-și etala mușchii. Ministerul Apararii de la Moscova a facut publice imagini cu testarea unei noi rachete balistice intercontinentale de tip "Sarmat".

- Rusia a efectuat primul zbor militar de antrenament spre America de Nord via Polul Nord de dupa epoca sovietica, a declarat ministrul apararii de la Moscova, Segei Shoigu, citat de RIA și Reuters.

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, scrie Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica, obtinand…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul…

- Rusia a lansat, luni, exerciții militare de rachete și artilerie in mai multe regiuni, inclusiv in autoproclamatele Abhazia, Osetia de Sud, Crimeea și regiunile adiacente frontierei ucrainene, anunta agențiile ruse de știri cu referire la serviciul de presa al Districtului Militar Sud. Armata rusa afirma…

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova. Liderul de la Kremlin a obținut victoria cu peste 76% din voturi, dupa cum indica situația, la centralizarea rezultatelor din…

- Rusia este gata sa inceapa sa produca cea mai noua racheta a sa balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a declarat luni un oficial militar rus, citat de agentia de presa Xinhua, declaratia sa intervenind la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca a testat cu succes noua sa racheta hipersonica Kinjal,…

- Rusia a testat cu succes racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este "o arma ideala" cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei.

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Un avion de lupta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca dezvoltarea armamentului nuclear de catre Rusia nu reprezinta semnul inceperii unui nou Razboi Rece, dar a subliniat ca noul armament balistic si nuclear a fost testat cu succes si este operational.

- Rusia creeaza cele mai noi sisteme strategice ca raspuns la retragerea SUA din Tratatul Antibalistic (ABM), deoarece SUA nu au venit in intampinarea Moscovei in aceasta problema, a afirmat Vladimir Putin in discursul sau in fata camerelor reunite ale parlamentului federal, potrivit agentiei de presa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik.

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot…

- Armata rusa a testat peste 200 de arme noi in teritoriul sirian, a afirmat un general in Duma de Stat de la Moscova, in contextul in care Consiliul de Securitate al ONU intampina dificultati din partea Rusiei in privinta ajungerii la un armistitiu de 30 de zile in Siria, unde cel putin 426 de civili…

- Recepția finala a noilor tancuri rusești ”Armata” se amana iar din cauza lipsei de fonduri și a problemelor tehnice, susține publicația The Times. Nu este inca un eșec in șirul altor proiecte militare din Rusia, ci un „eșec total al Ministerului Apararii al Rusiei”, comenteaza publicatia. Potrivit…

- Statele Unite și Israel au testat cu succes noul sistem de aparare antiracheta Arrow-3. Lansarea s-a produs de pe un poligon israelian, iar racheta a lovit cu o exactitate uluitoare punctul convențional ales.

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…

- Inregistrarea video a fost data publicitatii luni. Noul test a fost facut in Kazahstan, unde Rusia isi testeaza rachetele anti-balistice. Proiectilele au zburat spre cer direct spre "tinta", lasand in urma dare albicioase de zapada rascolita si de fum in urma lor. Oficialitatile militare nu…

- Rusia a testat un nou interceptor din sistemul antiracheta destinat sa apere Moscova. Testul a fost efectuat cu succes in Kazahstan. Testul facut de armata rusa la poligonul Sary-Shagtan din stepa Kazahstanului a fost filmat si prezentat de Ministerul Apararii.

- Rusia nu pierde niciun prilej de a-și arata mușchii. Ministerul Apararii de la Moscova a publicat un video cu testarea unui nou sistem de aparare aeriana. Lansarea a avut loc de pe poligonul Sary Shagan din Kazahstan.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, luni, ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice ar trebui sa-si respecte promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, adaugand ca NATO se confrunta cu tot mai multe provocari, relateaza agentia DPA. In cadrul unei…

- Armata SUA a efectuat, miercuri, în Hawaii, un test al sistemului de aparare antiracheta Aegis Ashore, însa acesta a fost nereusit, a afirmat un oficial militar american sub protectia anonimatului, relateaza CNN.

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a anunțat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, informeaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un stadiu avansat”,…

- Organizațiile societații civile de media solicita Ministerului Afacerilor Interne sa inițieze o ancheta interna in cazul delor doi jurnaliști ruși ai postului RTVI din Rusia, care le-a fost restricționata trecerea frontierei in Republica Moldova.

- Rusia este angajata in negocieri pentru livrarea de sisteme de aparare antiracheta S-400 in unele tari din Orientul Mijlociu (OM) si Asia de Sud-Est interesate sa achizitioneze astfel de sisteme, informeaza marti mass-media ruse, citate de agentia de presa Xinhua, potrivit Agerpres.'Alte tari,…

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sâmbata împotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) în nordul Siriei, în contextul în care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Ministerul rus al Apararii a comunicat ca exercitiile militare cu sisteme de rachete Topol-M si Iars se desfasoara…

- Moscova isi rezerva dreptul la masuri de raspuns in contextul adoptarii in Republica Moldova a unei legi de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda), care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria…

- Area 51 a devenit cea mai controversata baza militara din lume, dupa ce in zona au fost raportate o multime de fenomene inexplicabile. Guvernul si Armata SUA au recunoscut existenta bazei abia in ultimii ani, cand au fost desecretizate mai multe documente oficiale.

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati inclusiv din Romania, inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane. Aceste cheltuieli (in valoare totala de 214,2 milioane dolari pentru anul fiscal 2018, care a inceput…