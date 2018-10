Rusia a testat arsenalul nuclear al fortelor navale in cadrul unui exercitiu in Oceanul Arctic







In cadrul exercitiului, au fost lansate rachete balistice de pe submarine nucleare pozitionate in marile Barents si Ohotsk.



De asemenea, bombardiere cu raza lunga de actiune au lansat rachete de croaziera, oficialii rusi anuntand ca toate rachetele au lovit tintele desemnate.



Potrivit oficialilor rusi, rachetele au fost depistate cu succes de scutul antiracheta al Rusiei.



Ministerul Apararii a constatat ca exercitiul a oferit sansa de a testa lantul de…