Rusia a terminat de construit gardul intre Ucraina si Crimeea anexata

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat in Consiliul de securitate al tarii ca legea martiala impusa pe 25 noiembrie in unele zone ale Ucrainei, dupa ce Rusia a confiscat trei nave ucrainene, a expirat miercuri. La inceputul acestei luni, Porosenko afirma ca nu intentioneaza sa prelungeasca…

- Peste 10 avioane de lupta SU-27 și SU-30 au fost aduse de Rusia in Peninsula Crimeea, in contextul tensiunilor sporite cu Ucraina. Un martor a observat ca aeronavele au aterizat la baza aeriana Belbek din Peninsula Crimeea, regiune anexata de Rusia in urma cu patru ani, dupa ce președintele de atunci…

- Guvernul olandez vrea sa intenteze o actiune in justitie Rusiei, din cauza presupusei responsabilitati a Moscovei in distrugerea avionului care opera zborul MH17, in contextul in care discutii pe aceasta tema se afla intr-un impas, a anuntat joi ministrul olandez de Externe Stef Blok. Un avion…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia cat si de Ucraina, potrivit…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale, duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei, in drumul spre un port ucrainean. Ucraina acuza Rusia ca a incercat sa…

- Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat, luni, la Minsk, ruperea relatiilor cu Patriarhia de la Constantinopol, dupa decizia acesteia de a recunoaste o Biserica ortodoxa independenta in Ucraina. "Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a decis luni sa rupa complet comuniunea euharistica cu Patriarhia…

- Increderea rusilor in presedintele Vladimir Putin a scazut sub pragul de 40% - o premiera de la anexarea Crimeei - intr-un context de nemultumire sociala fata de o nepopulara reforma a pensiilor. Doar 39% dintre rusii intervievati in septembrie au spus ca au incredere in Vladimir Putin - o…