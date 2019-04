Rusia a sancționat Facebook pentru că nu a comunicat unde stochează datele utilizatorilor ruși Facebook nu si-a trimis niciun reprezentant la audierea de vineri, dar instanta a continuat procedura, in lipsa unei cereri de amanare, a transmis agentia Interfax, preluata de Reuters. Amenda este de 3.000 de ruble, echivalentul a 47 de dolari, conform legislatiei adoptate in 2015, care obliga companiile media sa stocheze datele pe servere aflate in Rusia. Pentru o abatere similara, Twitter a fost amendata saptamana trecuta tot cu 3.000 de ruble. Singurele sanctiuni pentru incalcarea prevederilor legale respective sunt amenzile, adesea foarte mici, si blocarea serviciilor online… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

