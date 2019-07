Rusia a ridicat avioanele de luptă deasupra Mării Negre. Ce va urma Flota militara rusa urmareste atent activitatile unui distrugator britanic si unei fregate canadiene care se afla in Marea Neagra, a anuntat miercuri seara Administratia Vladimir Putin, conform agentiei de presa Tass, potrivit Mediafax.



"Fortele si echipamentele Flotei Marii Negre au inceput sa urmareasca activitatile distrugatorului britanic HMS Duncan si fregata canadiana HMCS Toronto, care au patruns in Marea Neagra pe 2 iulie", a anuntat miercuri seara Centrul National rus de Coordonare in domeniul Apararii.



Cele doua nave NATO sunt urmarite de vasul antisubmarin Kasimov…

Sursa articol si foto: rtv.net

