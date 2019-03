Rusia a pus la granița cu NATO sisteme de rachete "Cele mai moderne sisteme de aparare antiaeriana S-400 au fost plasate in pozitie de lupta in regiunea Leningrad (in care se afla orasul Sankt-Petersburg), pentru a proteja obiective militare, administrative si civile", anunta Comandamentul militar vestic din Ministerul rus al Apararii. Un oficial militar din Sankt-Petersburg a declarat pentru Agentia France-Presse ca sistemele antiaeriene S-400 le inlocuiesc pe cele de tip S-300. Conform agentiei Interfax, sisteme antiaeriene si antibalistice S-400, care au raza de actiune de circa 400 de kilometri, urmeaza sa fie instalate peste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

