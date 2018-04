Stiri pe aceeasi tema

- In Crimeea au intrat in functiune noi statii radar de tipul 55J6M 'Nebo-M', anunta in editia sa de marti semioficiosul Izvestia, citand o sursa din comandamentul superior al fortelor aeriene ruse, potrivit publicatiei Vzgliad, citata de Agerpres.

- Strategia Rusiei fata de Occident se rezuma la acte pe care ea le considera 'neglijabile' cu scopul de a diviza si a slabi democratiile din lume, a apreciat marti ministrul apararii american Jim Mattis, catalogand drept 'periculos' acest comportament al Moscovei, informeaza France Presse.'Ei…

- O drona a Statelor Unite a zburat cateva ore in apropiere de peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Aparatul de zbor a decolat de pe un aeroport din orasul italian Sicilia.

- ''Cred ca onoarea este a noastra si cred ca trebuie sa fim foarte mandri de ceea ce am facut astazi, pentru ca aceasta este, din punctul meu de vedere, o munca de echipa si a fost indeplinita perfect, iar acum avem aici un Comandament care este la capabilitate finala si este ceva ce trebuie sa salutam…

- Vladimir Putin a fost ales președintele Rusei pentru inca șase ani, dupa ce, potrivit exit-poll-ului, poeste 70% dintre rușii care s-au prezentat la urne l-au ales. Cu un mandat pana in 2024, Putin va ajunga sa fie la putere timp ce 25 de ani, daca luam in calcul și cele doua mandate in care a fost…

- (update 13:08) Cetatenii din Crimeea si Sevastopol voteaza pentru prima data in alegerile prezidentiale din Rusia chiar in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea ilegala a Crimeei.

- In epoca sovirtica, Crimeea a fost retrasa din punct de vedere administrativ din Rusia si data Ucrainei. Presedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri restabilirea "dreptatii istorice", cu patru zile inaintea marcarii a patru ani de la anexarea Crimeei de catre Rusia, catalogand acest eveniment…

- Plajele din județul Constanța au fost luate cu asalt de infanteria marina romana și americana. Mașinile de lupta care pot sa mearga atat pe uscat, cat si pe mare au fost lansate la apa de pe o nava americana care a acostat la zece kilometri de țarm. Este cel mai important exercițiu la care vor participa…

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia regiunii ucrainene Crimeea. In documentarul intitulat "Putin", jurnalistul Andrei Kondraciov i-a adresat lui Vladimir…

- Peste 1.700 de militari romani si straini participa, incepand de astazi pana pe 15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre.Exercitiul Spring Storm 18 are la baza un concept unic…

- Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile dotari ale armatei ruse si cu afirmatiile presedintelui rus Vladimir Putin cum ca sistemul antiracheta nu ar constitui un obstacol pentru noua racheta intercontinentala denumita 'Sarmat'. 'Noi, ca tara membra…

- Numarul de condamnari pentru “extremism” in postari pe internet a crescut in Rusia, a constatat miercuri un ONG rus, exprimandu-si ingrijorarea in legatura cu o aplicare “prea laxa” a legii in detrimentul “libertatii de exprimare”, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Potrivit raportului anual elaborat…

- In cei patru ani care s-au scurs de la anexarea Crimeii (martie 2014), Rusia a creat o grupare militara puternica in peninsula, capabila sa controleze zona Marii Negre, ceea ce reprezinta un pericol pentru tarile riverane, a declarat luni ministrul adjunct al apararii ucrainean general-locotenentul…

- Amiralul rus Vladimir Valuev a declarat ca navele de lupta americane din Marea Neagra sunt monitorizate constant, relateaza site-ul agentiei Sputnik. „Acele nave se afla pe radarul nostru, cu siguranta, sunt monitorizate constant. Daca vor demonstra actiuni ostile sau provocatoare, in functie…

- Marina americana isi intensifica prezenta in Marea Neagra, ca parte a unui efort de a contracara prezenta crescuta a Rusiei acolo, a declarat un oficial militar american pentru CNN . Este o regiune care a devenit din ce in ce mai tensionata, pe masura ce Rusia si-a consolidat fortele militare in zona,…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat a Ucraina a depus un memoriu la instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea. "Memoriul stabileste ca Rusia…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- Kersti Kaljulaid, presedintele Estoniei, a cerut, duminica, Uniunii Europene sa aloce mai multi bani pentru apararea frontierelor externe, in contextul in care imbunatatirea capabilitatilor militare ale Rusiei genereza neliniste in Estonia, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. …

- Doua distrugatoare ale marinei militare americane au fost trmise in Marea Neagra pentru a consolida prezenta SUA in aceasta regiune si pentru a-si linisti aliatii. Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, a anuntat serviciul…

- Mass-media rusa afirma ca Moscova intenționeaza sa inceteze producția de gaze naturale pe cel mai mare camp de gaze in zona Crimeea – Odesa a platformei continentale. Știrea a fost comentata de autoritatile ucrainene. „Astazi, in spațiul informațional a aparut o știre despre suspendarea de catre Rusia…

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate în comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale române a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, în sud-vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar

- SUA cer din nou Rusiei sa opreasca agresiunea din Ucraina si sa se retraga din Crimeea. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat avertizeaza ca sanctiunile la adresa Rusiei vor ramane in vigoare pana cand angajamentele din cadrul acordurilor de la Minsk nu vor fi indeplinite integral.Citeste…

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamana aceasta exercitii impreuna cu Fortele navale romane, in Marea Neagra. Doua dintre cele patru grupuri maritime NATO pentru reactie rapida efectueaza un exercitiu cu Fortele navale romane saptamana aceasta, in Marea…

- Jurnalista independenta engleza Madeline Roach, care este specializata in tematica incalcarii drepturilor omului in spațiul post-sovietic, a fost amendata de o curte districtuala din Simferopol și expulzata de pe teritoriul Crimeei, anexat de Rusia in 2014, transmite corespondentul Radio Liberty. Politiștii…

- Lituania a acuzat luni Rusia ca desfasoara in enclava Kaliningrad rachete Iskander, capabile sa poate ogive nucleare, transmite AFP, informatia fiind confirmata de presedintele comitetului de aparare din camera inferioara a parlamentului rus intr-o declaratie acordata agentiei RIA, citata de Reuters,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune. Fifor afirma ca pe agenda summitului NATO din acest an intentioneaza sa propuna…

- Guvernul rus a ”transferat” Șantierul naval ”Ordjonikidze” din Sevastopol in proprietate federala, in baza decretului semnat de premierul rus, Dmitri Medvedev. Anterior, uzina a aparținut președintelui Ucrainei Petro Poroșenko. In martie 2014, Rusia a ”naționalizat” in Crimeea anexata aproximativ 480…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat un comunicat ironic pe seama incidentului aviatic din Marea Neagra, invitand Pentagonul sa-si actualizeze hartile si sa nu mai efectueze zboruri de recunoastere in apropierea frontierelor Rusiei.

- 'Dorim sa reamintim comandantului Grupului Operativ 67 al Flotei a 6-a (a SUA) ca Crimeea este teritoriu inalienabil al Rusiei. Odata cu trimiterea pilotilor in misiuni de recunoastere in aceasta zona a Marii Negre, trebuie sa ia in calcul ca ei vor fi intampinati de avioane ruse, nu de cele ale…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si in consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor intalni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita in contextul interceptarii de catre un avion…

- Un avion rus de vânatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.

- Rusia respecta integritatea teritoriala a Ucrainei in interiorul granițelor formate dupa așa-numitul „referendum” din Crimeea, a declarat la o conferința de presa ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de TASS. „Vom continua sa respectam integritatea teritoriala a Ucrainei in frontierele care…

- Rusia a desfasurat sâmbata o noua divizie de rachete sol-aer S-400 în Crimeea, au anuntat agentiile de presa ruse, într-o escaladare a tensiunilor militare în peninsula din nordul Marii Negre, transmite Reuters.

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati inclusiv din Romania, inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane. Aceste cheltuieli (in valoare totala de 214,2 milioane dolari pentru anul fiscal 2018, care a inceput…