- Rusia a primit informatii din partea Statelor Unite privind instalarea temporara a sistemului balistic THAAD in Romania, a anuntat vineri Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, argumentand ca sunt necesare clarificari suplimentare privind baza de la Deveselu, informeaza Mediafax.Citește…

- Sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge, in perioada urmatoare, un proces de actualizare, planificat anterior, anunța joi MApN. In aceasta perioada, care va dura cateva saptamani, NATO va asigura o capacitate alternativa de aparare impotriva rachetelor…

- Statele Unite iși vor indeplini angajamentele fața de NATO in ceea ce privește apararea antiracheta prin desfașurarea temporara la Deveselu a sistemului THAAD (Terminal High Altitude Area Defense - aparare la inalta altitudine, cel mai avansat sistem de aparare antiracheta), au transmis oficialii Organizatiei…

- Sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge un proces de actualizare, planificat anterior, in conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO si cu acordul bilateral incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii."Lucrarile care vor fi…

- In conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO si cu acordul bilateral incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii, sistemul anti racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge, in perioada urmatoare, un proces de actualizare, planificat anterior.Potrivit…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat dupa ce Ministerul Apararii din Rusia a informat ca Statele Unite ar trebui sa isi distruga sistemele nucleare MK-41 plasate in Romania pentru a putea astfel sa respecte Tratatul INF. CTP considera ca aceste declarații fac parte dintr-un joc intre Statele…

- Ministerul rus al Apararii a propus, joi, SUA sa distruga lansatoarele de rachete Mk-41 din dispozitivul de aparare antiracheta din Romania care ar incalca Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a anuntat purtatorul de cuvant al ministerului, generalul maior Igor

- Ministerul Apararii din Rusia a informat joi ca Statele Unite ar trebui sa isi distruga sistemele nucleare MK-41 plasate in Romania pentru a putea astfel sa respecte Tratatul INF, scrie Reuters.De asemenea, ministerul a precizat ca Washingtonul ar trebui sa distruga si dronele de atac din…