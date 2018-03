Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, transmite agentia EFE, citata de Agerpres.

- 'Echipajul unui avion de vanatoare MiG-31 a efectuat o lansare de proba a unei rachete hipersonice de inalta precizie Kinzhal', a informat Ministerul Apararii rus intr-un comunicat de presa. Lansarea a avut loc dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a prezentat respectiva racheta si restul arsenalului…

- La 1 martie, Putin a prezentat noi echipamente militare, inclusiv o racheta de croaziera cu propulsie nucleara "cu raza de actiune nelimitata", un vehicul submersibil mai rapid decat un submarin si o misterioasa arma laser. Aflat in vizita in sultanatul Oman, Mattis le-a declarat jurnalistilor ca aceasta…

- Un fost spion rus si fiica acestuia au ajuns in stare critica la spital, in Marea Britanie. Prima ipoteza: cei doi au fost otraviti cu o substanta inca neidentificata si toate banuielile se indreapta spre Moscova. Barbatul a spionat si pentru Londra. E un scenariu care se repeta si care risca sa…

- Dupa ce le-a oferit parlamentarilor ruși o prezentare infocata a noilor arme ale Federației, Putin vine cu un nou anunț care creaza tensiuni la nivel internațional. De aceasta data, SUA sunt vizate direct, iar mesajul președintelui de la Moscova nu lasa loc de interpretari.

- Surse ONU spun ca Moscova ar fi folosit arme similare celor folosite de regimul sirian pentru a masca implicarea in atacurile aeriene, relateaza The Guardian, citat de HotNews.ro. Surse ONU ar fi spus pentru The Guardian ca fortele aeriene ale ...

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si...

- Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse de Washington urmaresc destabilizarea Rusiei, a afirmat Riabkov, citat si de Interfax.Alegerile prezidentiale din Rusia - care conform sondajelor vor fi castigate fara efort de actualul presedinte Vladimir…

- Au asistat circa 80.000 de persoane pe stadionul Lujniki, din Moscova, iar peste 50.000 de simpatizanți ar fi urmarit discursul pe ecrane amplasate in afara stadionului. Echipa de hochei a Rusiei, care s-a intors cu medalia de aur de la Olimpiada de Iarna, a fost alaturi de ”țar”, la intrunire participand…

- 'E timpul ca oponentii nostri din Occident sa accepte noua realitate. Rachetele rusesti Kinjal sunt in serviciu, iar rachetele Avangard au intrat in productia de serie', scrie sursa citata. RIA face apel la Occident sa accepte negocieri privind securitatea, in contextul noilor arme anuntate…

- Biroul procurorului general a afirmat ca a fost lansata o ancheta preliminara privind un posibil caz de spionaj in legatura cu acest incident, despre care surse din cadrul serviciilor de securitate au afirmat ca a fost pentru prima data detectat in decembrie, dar care este posibil sa fi inceput mult…

- Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, potrivit ministrului japonez de Externe, Taro Kono, relateaza site-ul agentiei Tass. "Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu toate acestea, Rusia si China l-au…

- Vladimir Putin a ținut un discurs despre starea națiunii, cu trei saptamani inainte de alegerile parlamentale. El a dat o lovitura de imagine, cand a anunțat mai multe realizari ale cercetarii rusești in domeniul militar. ”La disparitia URSS, Rusia era plina de datorii, economia nu functiona si „partenerii…

- In adresarea sa anuala catre Adunarea Federala, Vladimir Purin a consacrat aproape o ora din discursul sau prezentarii noilor arme dezvoltate de Rusia. Putin s-a referit in special la racheta "Sarmat", nedetectabila de orice scuturi antiracheta, si la armele hipersonice si cu laser, precum "Kinjal"…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau…

- In discursul anual despre starea natiunii, care intervine cu mai putin de trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia dezvolta o racheta, botezata Sarmat, care nu are „frica” de sistemele americane antiracheta. In plus, liderul de la Kremlin a anuntat…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- In discursul anual despre starea natiunii, care intervine cu mai putin de trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia dezvolta o racheta, botezata Sarmat, care nu are „frica” de sistemele americane antiracheta. In plus, liderul de la Kremlin a anuntat…

- Cand este vorba de Rusia, presa occidentala il considera, la unison, pe Aleksei Navalnii drept unicul adversar al lui Putin, singurul care-i poate ține piept și care ar putea sa-l detroneze. Ziarele și televiziunile prezinta manifestațiile de la Moscova in sprijinul Opoziției, politicienii iau poziții,…

- Cinci companii de top din Republica Moldova și-au prezentat produsele textile la expozițiile „CPM Moscova” și „CJF-Children's Fashion 2018. Primavara”, care a avut loc la Moscova in perioada 19-22 februarie. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova in Rusia, la aceste evenimente specializate pentru experții…

- Rusia vrea sa vada Europa puternica si stabila, continentul european este cel mai mare partener comercial-economic al sau, a declarat seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov intr-un interviu acordat vineri Euronews, informeaza RIA Novosti. “Vrem sa vedem Europa puternica si stabila. Ea este principalul…

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…

- Rusia a testat un nou interceptor din sistemul antiracheta destinat sa apere Moscova. Testul a fost efectuat cu succes in Kazahstan. Testul facut de armata rusa la poligonul Sary-Shagtan din stepa Kazahstanului a fost filmat si prezentat de Ministerul Apararii.

- Rusia nu pierde niciun prilej de a-și arata mușchii. Ministerul Apararii de la Moscova a publicat un video cu testarea unui nou sistem de aparare aeriana. Lansarea a avut loc de pe poligonul Sary Shagan din Kazahstan.

- Operatiunile de cercetare a zonei si ancheta la locul de prabusire a avionului rusesc de pasageri Antonov An-148, in apropiere de Moscova, vor dura cel putin o saptamana, a anuntat luni ministrul rus pentru Situatii de Urgenta, Vladimir Puskov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Planul de a suplimenta cu o noua racheta de croaziera arsenalului nuclear al SUA vizeaza obținerea unui efect de parghie in negocierile cu Rusia, a declarat secretarul american al Apararii, James Mattis, potrivit Radio Liberty. Washingtonul incearca astfel sa convinga Moscova sa opreasca incalcarea…

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat, sambata, ca armata rusa a atacat cu arme ghidate cu precizie zona in care a fost doborat, in urma cu cateva ore, un avion Suhoi Su-25, in atac fiind ucisi "cel putin 30 de teroristi", relateaza Interfax.

- Dodon ar trebui sa fie tare mandru deoarece inainte de startul pentru alegerile prezidentiale din Rusia, liderul de la Kremlin a impanzit Moscova cu afise in care apare un slogan asemanator cu cel de pe panourile lui Igor Dodon.

- Conform unui decret publicat joi seara, Dmitri Medvedev permite Ministerului rus al Apararii sa utilizeze un aeroport civil situat pe Insula Iturup pentru stationarea avioanelor militare ruse.Insula, numita Etorofu in japoneza, se numara printre teritoriile ocupate de fortele sovietice…

- Responsabilul ucrainean nu a precizat ce raza de actiune are noua racheta, prima astfel de arma produsa integral in Ucraina, dar a subliniat ca este conforma cu acordurile internationale."Au avut loc teste de zbor reusite ale noii arme, o racheta cu lansare de la sol. In cursul acestor…

- Atitudinea lui Iohannis este un semnal negativ pentru protestatarii care, în ultima vreme, au propus soluția alegerilor anticipate, scrie publicația Sputnik, portavocea mediatica a guvernului de la Moscova.

- 11 copii si un cadru didactic au fost raniti in Rusia, in urma unui conflict iscat intre doi baieti inarmati cu cutite. Incidentul a avut loc la o scoala din Perm, un oras aflat la 1.000 de kilometri departare de Moscova, scrie BBC .

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste „afacerile interne” ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Agerpres. Riabkov a declarat ca SUA se folosesc in mod…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Rusia a inregistrat anul trecut cea mai mare productia de gaze naturale din istorie, pe fondul cresterii livrarilor in Europa si China, dar si planurilor privind cresterea vanzarilor de gaze naturale lichefiate, informeaza Bloomberg. În paralel, producţia de petrol a Rusiei a atins şi…

- Adjunctul Ministrului de Externe din Rusia avertzeaza ca Moscova urmeaza sa ia masuri militare in fața amenințarii create de prezența sistemelor antiracheta instalate de SUA in Romania și Polonia.

- O fregata apartinand Marinei britanice a ”escortat” o nava de razboi rusa care se apropia de apele teritoriale britanice in ziua de Craciun, a anuntat Ministerul Apararii, un nou simptom al relatiilor tensionate intre Londra si Moscova, relateaza AFP. HMS St Albans a fost trimisa sambata in apropiere…

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Rusia este pregatita sa devina mediator in discutiile purtate de Coreea de Nord si SUA cu privire la reducerea tensiunilor. Asta in cazul in care ambele state sunt de acord ca Moscova sa-si asume acest...

- Imagini difuzate pe retelele de socializare arata un autobuz care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe persoane. Soferul a fost arestat. Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea unei defectiuni tehnice a vehiculului. Accidentul…

- Cel puțin cinci persoane au murit dupa ce un autobuz a intrat intr-un pasaj pietonal aglomerat, in Moscova. Vehiculul a ieșit de pe șosea, din motive inca necunoscuta, relateaza Sky News. Intr-o inregistrare se vede cum autobuzul iese de pe șosea și intra in pasajul pietonal, unde se aflau mai mulți…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Acordul semnat la Damasc pe 18 ianuarie de catre Rusia si Siria si care urmeaza sa fie ratificat saptamana viitoare de catre senatorii rusi - marcheaza vointa Moscovei de a mentine pe termen lung o prezenta militara in Siria, in pofida anuntarii recente a unei retragerii partiale. Guvernul…

- Ministerul Apararii din Rusia a anunțat la 13 decembrie 2017 ca înca o divizie a armatei naționale a primit în folosința noul sistem de rachete balistice intercontinentale de tip Yars. Potrivit Ministerului de apararii rus, noua racheta balistica intercontinentala de tip Yars…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…