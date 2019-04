Stiri pe aceeasi tema

- Desfasurarea rachetelor THAAD in Romania si cresterea activitatii navale in Marea Neagra arata ca NATO intentioneaza sa isi continue militarizarea acestui spatiu strategic, in detrimentul securitatii Rusiei. Zona a devenit un punct volatil și inflamabil global, dupa ce, dupa ce reunificarea Rusiei,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un ar putea sa se deplaseze la baza marinei ruse din Vladivostok (tinutul Primorie) in cadrul vizitei pe care o va intreprinde in curand in acest oras rusesc de pe coasta Pacificului pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza luni agentia de presa…

- "Noi am stiut de la bun inceput ca ancheta lui Mueller nu va gasi nimic si nimeni nu stie asta mai bine decat noi", a declarat presedintele rus Vladimir Putin cu ocazia unui forum desfasurat la Sankt Petersburg. "Pentru noi era clar ca ancheta se va termina, practic, fara rezultate negative ", a…

- Potrivit unui proiect de document elaborat inaintea summitului extraordinar al Consiliului European programat miercuri, liderii Uniunii Europene vor ameninta Marea Britanie cu excluderea pe 1 iunie, in cazul in care Camera Comunelor nu aproba Acordul Brexit si refuza participarea la scrutinul europarlamentar. …

- Sanctiunile impuse Moscovei de Uniunea Europeana neaga dreptul Rusiei de a-si proteja frontierele, a declarat sambata Ministerul de Externe rus, care a subliniat ca Rusia nu a incalcat dreptul international in timpul incidentului din stramtoarea Kerci, transmite Reuters. MAE rus a calificat drept ''ipocrite…

- Petro Porosenko a acuzat, sambata Kremlinul ca intentioneaza sa se amestece in alegerile prezidentiale din tara sa de la sfarsitul lui martie. El a mai spus Vladimir Putin va incerca "precum un maniac" sa aduca Ucraina sub influenta Rusiei, asa cum era in perioada sovietica, potrivit Agerpres. "Planul…

- Un important general american cu trei stele spune ca Pentagonul a intuit care va fi tactica Rusiei in Marea Neagra si ca US Army pregateste o serie de contramasuri. Astfel, generalul Ben Hodges fostul comandant american pentru Europa considera ca anexarea Crimeei este numai un pas in demersul Moscovei…