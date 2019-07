Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia navala a Flotei Rusiei din Marea Neagra desfasoara joi in Crimeea exercitii cu lansari de rachete, a anuntat un purtator de cuvant al flotei ruse cu baza in Sevastopol, Aleksei Ruliov, citat de portalul ucrainean LB.ua potrivit Agerpres. In prima etapa a exercitiului, potrivit acestuia,…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a afirmat, vineri, la Mamaia, ca si daca va tara noastra va aloca 10% din Produsul Intern Brut pentru aparare in urmatorii ani, tot nu va avea capabilitati sa faca fata singura unui potential agresor cum este Rusia, astfel ca apararea trebuie sa fie colectiva,…

- Moscova a respins luni competenta Curtii Permanente de Arbitraj (APC) in cadrul unei dispute cu Kievul asupra apelor din jurul coastelor Crimeii, peninsula anexata de Rusia in 2014, relateaza AFP. Statele occidentale, care nu au recunoscut niciodata anexarea Crimeii de catre Moscova, acuza Rusia ca…

- Kremlinul a respins luni decizia adoptata sambata de Tribunalul maritim international cu sediul la Hamburg, care a somat Rusia sa-i elibereze pe cei 24 de marinari ucraineni pe care ii detine dupa capturarea lor impreuna cu trei nave militare ale Ucrainei la 25 noiembrie anul trecut, in urma incidentului…

- Moscova considera ca tribunalul de la Hamburg, creat prin Conventia ONU din 1982 privind dreptul marii, printre semnatarele careia se numara si Rusia si Ucraina, nu are competenta de a examina incidentul survenit anul trecut langa stramtoarea Kerci, care face legatura intre Marea Neagra si Marea…

- Dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si 'agresiunea' din Donbas, unde trupele guvernamentale ucrainene lupta cu rebelii separatisti sprijiniti de Moscova, nimic in afara granita comuna nu mai leaga Ucraina de Rusia, a declarat joi presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-o…

- 'Nu l-as sfatui pe presedintele Ucrainei sa se intalneasca de unul singur cu Putin', a declarat Aparsin intr-o interventie marti seara la postul de televiziune ucrainean ZIK, potrivit Agerpres. Potrivit consilierului citat, discutiile dintre Zelenski si presedintele rus Vladimir Putin ar trebui…

- Moscova a schimbat brusc tonul negocierilor cu Kievul in timpul consultarilor de la Haga, in cadrul plangerii Ucrainei la Tribunalul Internațional al ONU pentru eliberarea navelor și marinarilor ucraineni capturați in Marea Neagra, a declarat Lana Zerkal, adjunctul ministrului afacerilor externe al…