Rusia a oprit tranzitul de cărbune şi GPL spre Ucraina Potrivit Reuters, Rusia a interzis propriilor sale companii sa exporte produse petroliere, GPL si carbune spre Ucraina incepand cu data de 1 iunie 2019, fara o autorizatie guvernamentala speciala. Compania nationala de cai ferate din Kazahstan a trimis o scrisoare clientilor sai in data de 24 mai in care ii informeaza ca aceasta interdictie se va aplica si livrarilor provenite din Kazahstan, scrie Agerpres. Reuters sustine ca interdictia se va aplica si producatorilor de petrol si gaze precum este Tengizchevroil, o companie detinuta de Chevron, ExxonMobil, LUKoil si KazMunayGas, care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

