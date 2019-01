Stiri pe aceeasi tema

- 'In cadrul unor aplicatii care fac parte din planul de pregatire (pe acest an), militarii unitatilor de aparare aeriana din cadrul Districtului militar Sud, disclocate in regiunea Krasnodar, au respins cu succes un atac masiv cu rachete din partea unui inamic conventional', mentioneaza comunicatul.…

- Ministerul Apararii al Rusiei a anuntat luni desfasurarea a peste zece avioane de lupta Suhoi SU-27 si SU-30 in Crimeea, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste 'o provocare' in apropierea peninsulei inainte de sfarsitul anului, transmite…

- La summitul UE care va avea loc saptamâna viitoare se vor pune în discutie probleme importante privind securitatea tarilor din Europa precum si situatia din largul peninsulei Crimeea. Referitor la acest ultim punct, cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca va solicita o…

- Rusia a trimis o corveta echipata cu rachete de croaziera Kalibr in baza navala de la Sevastopol, in provincia Crimeea, anexata de la Ucraina in anul 2014, informeaza agentiile de presa Unian si Tass. Corveta Orehovo-Zuievo a fost acceptata in serviciul Flotei militare ruse a Marii Negre in…

- 'Cu siguranta ii incurajam pe aliatii nostri europeni sa studieze atent ideea unor sanctiuni suplimentare (impotriva Rusiei) care ar putea fi implementate', a spus Kurt Volker. 'Am vazut ca Germania si Franta au declarat ca nu au in vedere in prezent astfel de masuri, insa cred ca lucrurile…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- "Aceasta este o problema interna a Ucrainei, insa, pe fondul procesului electoral, un asemenea pas precum introducerea legii martiale ar putea avea o tenta speciala, prea putin camuflata. In mod potential, introducerea legii martiale intr-o serie de regiuni poate constitui o amenintare pentru escaladarea…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia cat si de Ucraina, potrivit…