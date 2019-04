Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa desfașoara manevre militare in Marea Neagra la 700 de kilometri de Romania, in vreme ce are loc și un exercițiu multinational al NATO. Rusia a lansat mai multe rachete supersonice ca parte a unor exerciții in care au fost simulate acțiuni de contracarare a atacurilor aeriene, potrivit Digi24…

- Alianta Nord-Atlantica a consolidat prezenta militara in zona Marii Negre, inclusiv in Romania, ca reactie la actiunile "agresive" comise de Rusia, a afirmat, in cursul vizitei in Georgia, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice s-a deplasat…

- Distrugatorul american "Donald Cook" se indreapta in Marea Neagra, pentru a doua oara de la inceputul acestui an, informeaza Flota a VI-a a Fortelor Maritime Militare ale SUA. Un grup de nave din cadrul Flotei Rusiei din Marea Neagra a inceput o misiune de supraveghere neintrerupta a distrugatorului…

- Flota rusa a Marii Negre monitorizeaza miscarile distrugatorului american Donald Cook, care a intrat in Marea Neagra, a declarat sambata Centrul National de Control al Apararii din cadrul Ministerului Apararii din Rusia, informeaza Agerpres.

- Liderul PMP Eugen Tomac s-a intrebat, vineri, dupa ce Rusia a amplasat sisteme de rachete nucleare la Marea Neagra, daca o serie de eveniment din ultima perioada reprezinta simple coincidențe sau un plan al lui Liviu Dragnea.„Tradare sau doar prostie crasa? Apar informatii ca Rusia si-ar fi…

- Distrugatorul "Severomorsk" (Udaloy, in codificarea NATO), echipat cu rachete, din cadrul Flotei ruse a Nordului, se afla de doua zile in Marea Neagra, relateaza vineri mass-media ucrainene. Pentru prima oara de la anexarea Crimeii in 2014, in apele Marii Negre a intrat nu o simpla nava…