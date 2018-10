Rusia a livrat Siriei un sistem de rachete S-300

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat marti ca tara sa va continua sa desfasoare operatiuni militare in Siria, in contextul in care Rusia a declarat ca va furniza un sistem antiaerian performant aliatului sau sirian, transmite Reuters preluata de Agerpres. ''Vom continua sa actionam…

- Intentia Rusiei de a furniza Siriei sisteme de rachete S-300 ar fi o 'escaladare semnificativa' din partea Moscovei, a declarat luni consilierul prezidential american pentru securitate nationala John Bolton, care si-a exprimat speranta ca partea rusa isi va reconsidera pozitia in acest dosar, transmite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu (FOTO) a promis marti, 18 septembrie, ca tara sa va continua sa actioneze impotriva prezentei iraniene in Siria vecina aflata in razboi, unde un avion militar rusesc a fost accidental doborat, in noaptea de luni spre marti, de catre antiaeriana siriana in cursul…

- Au aparut primele masuri luate de Moscova, dupa ce un avion militar rusesc a fost doborat in Siria luni, 17 septembrie, mai ales ca Rusia acuza Israelul pentru incident . Astfel, la o zi dupa incident, Rusia l-a convocat pe numarul 2 al Ambasadei Israelului la Moscova pentru a protesta fata de incidentul…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu l-a avertizat marti pe omologul sau israelian Avigdor Liberman ca Moscova isi rezerva 'dreptul sa riposteze' dupa doborarea din greseala de catre apararea antiaeriana siriana a unui avion de recunoastere rusesc, cu 15 militari la bord, Rusia considerand…

- Ministerul rus de Externe a anunțat marți ca l-a convocat pe ambasadorul israelian la Moscova pentru a discuta despre doborarea in mod accidental a unui avion militar rusesc de forțele siriene, dupa ce Israel a lansat mai multe rachete asupra Siriei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de…

- Guvernul sirian este pregatit sa primeasca inapoi un milion de refugiati pe teritoriul sau, dupa eforturile de reconstructie patronate de Rusia, a anuntat marti ministrul rus al Apararii, relateaza AFP. ”Din 2015, atunci cand orasele si satele au inceput sa fie eliberate treptat, peste un milion de…

- Rusia a prezentat propuneri autoritatilor turce pentru rezolvarea situatiei din nord-vestul Siriei, conform agentiei Interfax, citata de Reuters, scrie news.ro.Serghei Soigu, ministrul Apararii din Rusia, s-a intalnit cu omologul sau turc, Hulusi Akar, vineri in Moscova.Citește și: DOLIU in arta…