- Statele Unite a finalizat azi, 2 august, procesul de retragere din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) cu Rusia, actiune ce sporeste temerile privind o noua cursa a inarmarii, informeaza postul BBC. Mike Pompeo, Secretarul de Stat de la Washington, a anunțat vineri ca SUA se retrag…

- Reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii si Rusiei urmeaza sa se intalneasca miercuri la Geneva pentru a discuta despre principiul unui nou acord asupra armelor nucleare care ar putea eventual include si China, au declarat luni seara inalti reprezentanti ai administratiei de la Washington, citati…

- Întrevederea desfașurata între adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov și subsecretarul american de stat pentru afaceri politice, David Hale, a confirmat diferențele între Washington și Moscova în mai multe privințe, a declarat oficialul rus, relateaza Mediafax…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit dpa si AFP, potrivit agerpres.ro."Nu avem…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Moscova va raspunde masurilor care urmeaza sa fie adoptate de NATO dupa decizia Rusiei de a suspenda Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Ministrii Apararii din NATO urmeaza…

- Ministrii apararii din statele membre NATO vor discuta miercuri urmatorii pasi in cazul in care Moscova mentine un sistem de rachete despre care SUA afirma ca va permite atacuri nucleare rapide asupra Europei si va incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Desfasurarea de catre Washington…