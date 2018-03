Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul acestei lansari, de la Plesetk, in nord-vestul Rusiei, a fost testarea performantei rachetei de tip Sarmat in prima faza a zborului, a precizat ministerul rus al Apararii. Sarmat urmeaza sa inlocuiasca rachetele sovietice de tip Voievoda - cel mai greu tip de ICBM din lume, mai cunoscut…

- Ministerul Apararii rus a a facut o noua lansare de test a rachetei balistice intercontinentale SATAN (Sarmat - cunoscuta neoficial și ca Satan 2 pentru ca ar urma sa înlocuiasca în arsenalul rus actuala racheta ICBM R-36M2 'Voevoda' (SS-18 Satan, conform codificarii NATO). Oficialitațile…

- Rusia a testat cu succes noua racheta balistica intercontinentala RS-28 Sarmat, care poate transporta 12 focoase nucleare pe o distanta de 10.000 de kilometri. Anunțul a fost facut vineri de Ministerul Apararii de la Moscova, relateaza site-ul agentiei Sputnik. “Acest nou test efectuat…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, i-a transmis condoleante presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa incendiul din orasul rus Kemerovo, soldat cu 64 de morti, anunta Ambasada britanica din Moscova, citata de site-ul agentiei Tass. "In discursul din Camera Comunelor, premierul Theresa…

- Vladimir Putin a fost reales fara surprize pentru un al patrulea mandat de președinte al Rusiei. Liderul de la Kremlin a caștigat cu peste 75% din voturi, fiind al doilea președinte dupa Stalin care sa se afla la putere vreme de 20 de ani. Medicul personal al Babei Vanga a afirmat…

- La cateva zile de la realegerea in funcția de președinte a lui Vladimir Putin, președintele Romaniei, Klaus Iohannis i-a transmis omologului sau rus un mesaj de felicitare. Vladimir Putin se afla la al patrulea mandat de președinte al Rusiei.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca nu l-a felicitat pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru "renumire", relateaza Reuters."Dupa atacul de la Salisbury, nu am dispozitia de a sarbatori renumirea presedintelui Putin", a raspuns Tusk reporterilor, la…

- In urma rezultatelor parțiale ale alegerilor prezidențiale, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a caștigat cu peste 75% din voturi. Acesta va fi al patrulea mandat al lui Putin, fiind al doilea președinte dupa Stalin care sa se afla la putere vreme de 20 de ani. In urma…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri, cu patru zile inainte de cea de-a patra aniversare a anexarii Crimeii de catre Rusia, ca respectivul eveniment reprezinta un exemplu de "democratie adevarata" si a salutat restabilirea "justitiei istorice", transmite AFP. Prin decizia voastra, ati…

- Dupa ce, recent, președintele american, Donald Trump, lua in considerare optiunea unui raspuns armat din partea SUA, in cazul in care atacurile regimului sirian condus de Basahr al-Assad impotriva propriului popor vor continua. In acest context, raspunsul Rusiei nu a intarziat sa apara, Moscova transmițand…

- Declarațiile facute zilele trecute de liderul de la Kremlin in care acesta devoala faptul ca Rusia a dezvoltat rachete pe care nicio alta țara nu le deține, pare sa fi infierbantat spiritele și la Casa Alba. Așa ca, de altfel, previzibil, americanii au anunțat și ei ca pregatesc tehnologia suprema in…

- 'O evaluare a situatiei nu a justificat o modificare a regimului sanctiunilor', a precizat Consiliul European, in comunicat.Decizia va intra in vigoare la 13 martie, odata cu publicarea in Jurnalul Oficial al UE.Mai multi membri ai guvernului rus si personalitati apropiate de…

- 'Echipajul unui avion de vanatoare MiG-31 a efectuat o lansare de proba a unei rachete hipersonice de inalta precizie Kinzhal', a informat Ministerul Apararii rus intr-un comunicat de presa. Lansarea a avut loc dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a prezentat respectiva racheta si restul arsenalului…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Statele Unite ale Americii, visind sa obțina superioritate militara completa asupra Rusiei in anii 2018-2020, au ramas cu nimic, pentru ca Rusia a creat o arma care o depașește pe cea a SUA cu trei generații. O astfel de opinie a exprimat expertul israelian Iakov Kedmi, care a comentat la postul de…

- Kremlinul a respins vineri orice idee ca si-ar dori sa relanseze o "cursa a inarmarilor" cu SUA, la o zi dupa discursul foarte ferm al presedintelui Vladimir Putin, in care el a laudat armele "invincibile" ale Rusiei, relateaza AFP. "Rusia nu are intentia de a se lansa intr-o cursa a inarmarilor", a…

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara... Presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat joi cu mandrie noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc, cu ajutorul imaginilor, avertizand Occidentul ca trebuie de acum sa "asculte" Rusia, relateaza France Presse. …

- Rusia a testat un arsenal de sisteme de arme nucleare, inclusiv o racheta supersonica care nu poate fi detectata de sistemele antiracheta, potrivit presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, scrie The...

- Ca raspuns la dezvoltarea sistemului de aparare antiracheta al SUA, Rusia va desfasura noi rachete nucleare, a anunțat joi președintele rus Vladimir Putin, in cadrul mesajului sau catre Adunarea Federala a Rusiei, scrie Radio Liberty. In timpul discursului lui Putin, in sala Adunarii Federale au fost…

- Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat Comitetul de Investigatie intr-un comunicat, adaugand ca peste o suta de persoane lucreaza la acest caz. Toate cele 71 de persoane aflate la bord au murit. Accidentul este primul al…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Acțiunile opoziției conduse de Alexei Navalnii, care au avut loc ieri in zeci de orașe ale Rusiei, nu sunt considerate la Kremlin drept o amenințare politica la adresa președintelui Vladimir Putin. La 29 ianuarie, Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, a declarat jurnaliștilor ca:…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse.

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP."Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi…