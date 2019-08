Rusia a testat sambata rachetele balistice Sineva si Bulava, lansate de pe doua submarine din regiunea polara a Oceanului Arctic si din Marea Barents, a anuntat Ministerul Apararii rus.

Racheta intercontinentala Sineva, cu combustibil lichid, a fost lansata de pe submarinul Tula, in timp ce Bulava, cea mai noua racheta rusa cu combustibil solid, de pe submarinul Iuri Dolgorukii. Rachetele si-au atins tintele de la sol aflate in poligoane situate in regiunea Arkhangelsk si in peninsula Kamceatka.

''In timpul testelor, au fost confirmate caracteristicile tehnice specifice ale rachetelor…