Rusia a instalat sisteme de rachete nucleare in apropiere de granita cu Ucraina, in zona de litoral a Marii Negre. Fotografiile, realizate de ImageSat International, arata plasarea a unor rachete nucleare Iskander cu raza scurta in apropierea orasului Krasnodar, care se afla la 434 kilometri distanta de granita cu Ucraina, a informat Fox News . ImageSat este un furnizor profesionist de imagini din satelit. Fotografiile sale sunt folosite de obicei de guverne si agentii de aparare pentru analize de securitate. Imaginile din satelit arata o baza militara cu mai multe buncare si o a doua baza militara…