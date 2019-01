Stiri pe aceeasi tema

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido „presedinte“ al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in „opt zile“, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate al…

- Rusia a trimis sute de agenti ai unor firme de securitate private pentru a-i asigura protectia presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, contestat de Statele Unite in contextul crizei politice grave, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters.Agenti paramilitari care efectueaza misiuni…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va cere sambata Consiliului de Securitate al ONU sa il recunoasca pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat vineri Departamentul de Stat de la Washington, printr-un comunicat preluat de Reuters. Statele Unite au cerut…

- Președintele american Donald Trump a avertizat joi ca "toate opțiunile sunt masa" daca președintele venezuelean Nicolas Maduro decide sa foloseasca forța impotriva opoziției din Venezuela. In acest timp, Moscova indeamna toate țarile sa renunțe la intenția de a interveni militar in Venezuela.Mike…

- Statele Unite au dispus joi plecarea personalului 'neesential' din misiunile lor diplomatice in Venezuela, la o zi dupa decizia Departamentului de Stat de a nu se supune expulzarii diplomatilor americani de catre liderul socialist Nicolas Maduro, relateaza AFP. Intr-o 'alerta de securitate' publicata…

- Statele Unite au cerut joi o intalnire a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema crizei din Venezuela, dupa ce presedintele american Donald Trump a informat miercuri ca il recunoaste pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar, relateaza site-ul postului France 24.

- Natiunile Unite ar trebui sa faca Statele Unite raspunzatoare pentru reimpunerea luni de sanctiuni care afecteaza industria iraniana a petrolului si cea maritima, masuri care sfideaza o rezolutie a Consiliului de Securitate, a scris ambasadorul Iranului la ONU intr-o scrisoare adresata secretarului…