- "Europa nu se mai poate baza numai pe Statele Unite in privinta securitatii. Ne revine astazi responsabilitatea de a garanta securitatea si, prin urmare, suveranitatea europeana", a afirmat Emmanuel Macron intr-o alocutiune rostita cu ocazia conferintei anuale a ambasadorilor, la Paris."Trebuie…

- Dupa destramarea URSS si incheierea Razboiului Rece, fortele americane si NATO s-au retras si s-au mutat atentia de la Rusia. Insa interventia Rusiei in Ucraina in 2014 a fortat Alianta sa se reorienteze asupra abilitatilor pe care le-a lasat sa se piarda, scrie Business Insider.

- ”Relația noastra s-a schimbat inca de acum patru ore” Donald Trump a precizat ca dialogul cu Putin a fost unul ”direct, deschis, profund productiv. A mers foarte bine”. El l-a laudat pe omologul sau pentru modul in care Rusia a organizat Cupa Mondiala și performanța echipei naționale la turneu. “Dezacordurile…

- "Dezacordurile intre tarile noastre sunt cunoscute, iar eu si presedintele Putin am discutat pe larg astazi despre aceste lucruri. Relatiile noastre nu am mai fost niciodata mai proaste decat acum. Dar situatia a inceput sa se schimbe de acum patru ore. Chiar si in timpul tensiunilor Razboiului Rece,…

- Kremlinul a reiterat marti criticile la adresa expansiunii catre Est a NATO, considerand alianta militara ca un “produs al Razboiului Rece” al carui scop este “confruntarea” cu Rusia, dar asigurand ca nu doreste sa se amestece in summitul ei de la Bruxelles, relateaza France Presse si dpa. Liderii…

- RUSIA 2018. Luni se disputa inca doua meciuri din optimi iar la finele acestora vom afla inca un sfert de finala de la Cupa Mondiala. Primul partida a zilei le va opune pe Brazilia și Mexic, de la ora 17:00. Belgia și Japonia vor inchide ziua de fotbal, de la ora 21:00. Ambele partide vor The post RUSIA…

- Astazi au loc alte doua meciuri din faza optimilor a Cupei Mondiale la fotbal. Spania - Rusia este de la ora 17.00 la Moscova, iar Croatia - Danemarca de la ora 21.00, la Nijnii Novgorod. Ambele partide vor fi transmise in direct și in exclusivitate la TVR1 și TVR HD.