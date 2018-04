Stiri pe aceeasi tema

- Testul cu aceasta racheta intercontinentala grea a avut loc pe cosmodromul Plesetk din nordul Rusiei, armata declarand ca experimentul a confirmat caracteristicile sale in stadiul de prelansare si in prima etapa a zborului, potrivit Agerpres. Ministerul Apararii rus a lansat si o inregistrare video…

- Rusia a efectuat un al doilea test reusit cu cea mai noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a anuntat Ministerul Apararii rus, intr-un comunicat, citat vineri de Xinhua si RIA Novosti.

- Este zi de doliu național pe intreg teritoriul Federației Ruse. A fost declarata in memoria victimelor incendiului din Kemerovo: 64 de morti, dintre care 41 erau copii. Rușii sunt deopotriva indurerați și revoltați. Corespondentul nostru, Liviu Iurea, cu ultimele informații.

- Presa rusa apreciaza marti ca expulzarile coordonate de diplomati rusi de catre aproximativ 20 de tari dupa otravirea unui fost agent rus au facut ca relatiile intre Moscova si Occident sa intre intr-o noua perioada de "Razboi rece", relateaza France Presse.Acesta este un 'flashmob rusofob',…

- Presa rusa apreciaza marti ca expulzarile coordonate de diplomati rusi de catre aproximativ 20 de tari dupa otravirea unui fost agent rus au facut ca relatiile intre Moscova si Occident sa intre intr-o noua perioada de "Razboi rece", relateaza France Presse. Acesta este un 'flashmob…

- Povești sfașietoare ies la iveala dupa tragedia care a cauzat zeci de morți in Kemerovo, Rusia. Presa rusa relateaza despre cazul lui Serghei, un copil de 11 ani, aflat in coma, la spital, dupa ce a fost filmat cazand de la etajul patru al mall-ului devastat de incendiu, duminica in Kemerovo.…

- Povești sfașietoare ies la iveala dupa tragedia care a cauzat zeci de morți in Kemerovo, Rusia. Presa rusa relateaza despre cazul lui Serghei, un copil de 11 ani, aflat in coma, la spital, dupa ce a fost filmat cazand de la etajul patru al mall-ului devastat de incendiu, duminica in Kemerovo. Unele…

- „Astfel de caderi devastatoare sunt foarte rare“, – comenteaza Liberation despre soarta lui Nadia Savcenko, „un simbol al agresiunii Kremlinului impotriva Ucrainei“, ridicat la rang de ”Ioana d’Arc de Ucriana”. „Dupa eliberarea sa in vara anului 2016 dintr-o inchisaore din Rusia, Savceko a inceput sa…

- Intreaga flota de aeronave de tip Tupolev Tu-160, bombardiere strategice supersonice cu arme de ultima generație, va fi reinnoita pana in nul 2030, conform declarației de miercuri a Ministrului Adjunct al Apararii din Rusia, Yuri Borisov.

- "Salutare, natiune". Doua cuvinte, rostite de vocea inconfundabila a lui Andrei Gheorghe vor ramane in amintirea a milioane de romani. Un ziarist cu un destin neobisnuit. Nascut in Rusia, si-a petrecut copilaria la malul Marii Negre si a castigat primii bani, mai intai, din meseria de profesor.

- Maratonul Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip, va avea loc duminica, 25 martie 2018, in stațiunea Mamaia. Pana la ora actuala, peste 1.000 de sportivi din Romania și din alte țari s-au inscris la inedita cursa de la malul Marii Negre și alte cateva…

- Vladislav Volosin a fost gasit mort in locuinta sa din orasul Nikolaiev, de la malul Marii Negre. El a fost transportat cu o ambulanta la spital, insa nu a putut fi salvat. Rudele pilotului care erau in apartament in momentul incidentului au spus ca in ultima perioada barbatul trecea printr-o depresie.…

- Alegerile din Rusia nu vor oferi nicio surpriza in privinta invingatorului. Vladimir Putin va fi presedinte, cel putin, pentru urmatorii sase ani. Dar va reusi autocratul rus sa-si atinga obiectivul de 70/70 pe care si l-a impus? Adica o victorie cu peste 70% din totalul voturilor exprimate…

- Rusia urmareste doua proiecte de federalizare in Europa, pentru Republica Moldova si pentru Ucraina, a declarat joi analistul Vladimir Socor, la dezbaterea organizata de Fundatia Universitara a Marii Negre cu tema "Moscova nu crede in lacrimi. Dar nici America. Cum va arata frontiera estica a Romaniei?''.…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act ostil' care…

- Ambasada Rusiei in Marea Britanie a catalogat "ostila", "total inacceptabila" si "nejustificata" decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. "Pe 14 martie, ambasadorul Rusiei, Aleksandr Iakovenko, a fost convocat la Ministerul britanic…

- Plajele din județul Constanța au fost luate cu asalt de infanteria marina romana și americana. Mașinile de lupta care pot sa mearga atat pe uscat, cat si pe mare au fost lansate la apa de pe o nava americana care a acostat la zece kilometri de țarm. Este cel mai important exercițiu la care vor participa…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat ca Rusia a dezvoltat o noua racheta, invincibila, care poate ajunge oriunde în lume. Arma, cunoscuta drept Satan 2, este capabila de distrugeri fara precedent.

- „Cand lumea intreaga era zguduita de scandalul provocat de manipularea nerușinata a testelor de dopaj la Soci, se parea ca a fost doar rezultatul unei scurgeri accidentale, declanșate de un dezertor“, – scrie economistul rus Vladislav Inozemțev, pe pagina sa de Facebook. Redam in continuare textul autorului.…

- O femeie din Rusia a fost gasit decedata in apartamentul sau din orasul Trabzon, situat pe coasta Marii Negre. Incidentul s a petrecut pe 25 februarie. Alena Topalo lu, in varsta de 48 de ani, ar fi locuit singura dupa despartirea de sotul ei, de origine turca.Un vecin a descoperit o pe femeie iar la…

- In cei patru ani care s-au scurs de la anexarea Crimeii, Rusia a creat o grupare militara puternica in peninsula, capabila sa controleze zona Marii Negre, ceea ce reprezinta un pericol pentru tarile riverane, a declarat ministrul adjunct al apararii ucrainean, Anatoli Petrenko, conform Agerpres.

- ''In ultimul timp, din partea SUA s-au facut auzite o serie de acuzatii la adresa Rusiei, ba vizand intarirea capacitatilor nucleare ruse, ba acum o crestere a prezentei militare ruse in Marea Neagra'', a afirmat senatorul rus, potrivit caruia astfel de atacuri reprezinta o incercare de a distrage…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…

- Doua distrugatoare ale marinei militare americane au fost trmise in Marea Neagra pentru a consolida prezenta SUA in aceasta regiune si pentru a-si linisti aliatii. Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, a anuntat serviciul…

- Conform imaginilor, nava britanica de 297 de metri pare sa navigheze la o distanta de doar cativa metri de Kyzyl-60, o nava de marfa auxiliara. Nava britanica se indreapta acum spre Mediterana, dupa ce a efectuat misiuni de patrulare in Marea Neagra, alaturi de doua nave NATO din Romania si Turcia.…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, constata ca Rusia poate incerca in orice moment sa agraveze situația din Ucraina. „Putin are in Ucraina atata armata, ca el poate in orice moment sa agraveze situația, daca ii trece asta prin gand. I-am spus candva cancelarului Merkel: Va puteți imagina ca in…

- (UPDATE) Aeronava Antonov 148 efectua o cursa interna, de la Moscova la Orsk, al doilea cel mai mare oraș din regiunea Orenburg.La bord se aflau 65 de pasageri și 6 membri ai echipajului, transmite agenția RIA.Se pare ca aeronava s-a prabușit in apropierea localitații Argunovo.

- Rusia dispune de masuri care pot fi luate impotriva Statelor Unite intr-o batalie a sanctiunilor, dar deocamdata nu va face nicio miscare, sustine ministrul adjunct de Externe, Sergei Ryabkov in ziarul Izvestia, informeaza Reuters. Avand in vedere ca relatiile dintre cele doua tari sunt reci in urma…

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…

- Rusia are inca la dispozitie masuri pe care le poate lua impotriva SUA ca riposta la sanctiuni, dar le pastreaza deocamdata, a declarat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov, potrivit unui interviu publicat luni de ziarul Izvestia, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Avand relatiile…

- Rusia a emis, vineri, o avertizare de calatorie in care le recomanda cetatenilor rusi sa se gandeasca de doua ori inainte de a calatori in strainatate, spunand ca Statele Unite urmaresc arestarea acestora in intreaga lume, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si in consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor intalni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita in contextul interceptarii de catre un avion…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si în consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor întâlni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita în contextul interceptarii…

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Rusia afirma ca a interceptat un avion american spion care s-a apropiat de spatiul sau aerian deasupra Marii Negre. Statele Unite protesteaza si cer Rusiei sa inceteze aceste actiuni nesigure care sunt in contradictie cu normele si acordurile internationale.

- Noi tensiuni intre Rusia si SUA. Un avion american de spionaj a fost interceptat de o aeronava ruseasca in spațiul aerian internațional de deasupra Marii Negre. Pentagonul a reclamat ca pilotul rus a zburat periculos de aproape, la doar 1,5 metri, de avionul american.

- Un avion rus de vânatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters. Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste in intreaga Rusie, cerand boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa. Navalnii, care de mai multi ani conduce o puternica miscare de protest alimentata…

- Opozitia din Siria a anuntat, sambata, ca nu va participa la Congresul Dialogului National Sirian, care se va desfasura in statiunea Soci, pe litoralul rus al Marii Negre, in perioada 29-30 ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un clip filmat de cadeții unei școli de transport aerian din Rusia, care a stârnit un mare scandal, este acum imitat, în semn de susținere, de alți oameni, în special studenți, din întreaga țara.

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- "Europenii vor participa la stabilizare si reconstructie numai in zonele in care guvernarea este acceptabila in privinta drepturilor fundamentale", a adaugat Jean-Yves Le Drian intr-o aluzie la regiunile din Siria aflate sub control kurd. Banca Mondiala a estimat costul pierderilor cauzate…

- Rusia este din nou cel mai mare exportator mondial de grau, o schimbare care reorienteaza comertul global cu grau in jurul regiunii Marii Negre, amintind de dominatia fostei Uniuni Sovietice in acest domeniu, desi in conditii complet diferite, transmite Bloomberg. Tarile care alcatuiau fosta…

- Tarile care alcatuiau fosta URSS au recoltat 18% din productia globala de grau in 2017, cel mai ridicat nivel din 1980, arata datele Departamentului American al Agriculturii (USDA). Rusia ar urma sa devina anul acesta cel mai mare furnizor de grau, depasind SUA, estimeaza USDA. Cota Americii…

- Un preot din Rusia i-a bagat in sperieti pe parinti! Acesta este acuzat de pedofilie si condamnat la 14 ani de inchisoare. Barbatul este foarte cunoscut in Rusia, chiar ajutand o asociatie speciala pentru copiii orfani.

- Rusia a desfasurat sâmbata o noua divizie de rachete sol-aer S-400 în Crimeea, au anuntat agentiile de presa ruse, într-o escaladare a tensiunilor militare în peninsula din nordul Marii Negre, transmite Reuters.

- Rusia a desfasurat sambata o noua divizie de rachete sol-aer S-400 in Crimeea, au anuntat agentiile de presa ruse, intr-o escaladare a tensiunilor militare in peninsula din nordul Marii Negre, transmite Reuters.Citește și: ASALTUL final al taberei Liviu Dragnea: s-au desparțit apele in PSD…

- "Primul Razboi Mondial este evenimentul care anunta schimbarea hartii politice a continentului european", subliniaza reputatul istoric Ion Bulei in remarcabila sa sinteza "O istorie a romanilor". "Un razboi care i a luat pe romani prin surprindere si nepregatiti. Un fapt deosebit s a putut observa imediat.…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu apreciaza ca statele din zona Marii Negre au devenit un “poligon de incercare” pentru Rusia. In acest context, spune șeful diplomației romane, cooperarea și parteneriatul strategic romano-american este tot mai important pentru asigurarea stabilitații regionale.…