Presedintele rus Vladimir Putin si liderul nord-coreean Kim Jong Un au inceput joi, la Vladivostok, in Extremul Orient rus, primul lor summit, ce are loc in contextul in care Phenianul cauta aliati dupa esecul intalnirii de la Hanoi, in februarie, cu presedintele american Donald Trump, transmit dpa si AFP.



'Sunt bucuros sa va vad aici', i-a declarat Putin lui Kim, spunand ca spera ca va putea ajuta la solutionarea disputei dintre SUA si Coreea de Nord cu privire la programul nuclear al Phenianului.



Foto: (c) Yuri Kadobnov / AP

'Salutam eforturile…