- REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP. REZULTAT…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Forte in domeniul securitatii incercuiesc duminica instalatii ruse in Ucraina, unde Guvernul refuza sa le permita rusilor sa-si exprime optiunile politice in alegerile prezidentiale ruse, relateaza The Associated Press. Politia ucraineana pazeste Ambasada Rusiei la Kiev si misiunile consulare la Odesa…

- Șeful diplomației romane, Teodor Meleșcanu, impreuna cu miniștrii de externe din Țarile Baltice, Polonia, Danemarca, Suedia și Ucraina au semnat un mesaj comun la patru ani de la anexarea ilegala a peninsulei Crimeea . Inalții oficiali atrag atenția ca procesul de anexare ilegala a dus la arestarea…

- Tensiunile dintre Rusia și restul lumii au escaladat in ultimii ani. Dupa o incalzire relativa a relațiilor cu Statele Unite și aliații sai de la destramarea URSS, Moscova a inceput sa-și arate colții in 2014, cand a anexat Crimeea de la vecina Ucraina.

- Ucraina i-a avertizat vineri pe alegatorii rusi ca nu le va permite accesul la consulatele tarii lor pentru a vota duminica in cadrul scrutinului prezidential rus, organizat dupa patru ani de la anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova, relateaza AFP. Ministrul de interne Arsen Avakov a anuntat…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a reiterat, joi, la patru ani de la anexarea Crimeii, angajamentul fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, amintindu-i presedintelui Vladimir Putin ca anexarea a fost ilegala. "Acum patru ani, Rusia a organizat un referendum ilegitim…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri, cu patru zile inainte de cea de-a patra aniversare a anexarii Crimeii de catre Rusia, ca respectivul eveniment reprezinta un exemplu de „democratie adevarata” si a salutat restabilirea „justitiei istorice”, transmite AFP. ”Prin decizia voastra,…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita în regiunea anexata Crimeea, înaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Plajele din județul Constanța au fost luate cu asalt de infanteria marina romana și americana. Mașinile de lupta care pot sa mearga atat pe uscat, cat si pe mare au fost lansate la apa de pe o nava americana care a acostat la zece kilometri de țarm. Este cel mai important exercițiu la care vor participa…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters conform News.ro . Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de companii,…

- Vladimir Putin anunta ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina. "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Valdimir Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia…

- NATO a oferit Ucrainei statut de tara aspiranta la aderare, un statut pe care îl au deja Georgia, Macedonia si Bosnia-Hertegovina. Macedonia si Bosnia-Hetegovina sunt în acest moment singurele tari aspirante care au un Plan de Actiune. Într-o declaratie de presa din…

- Despre Georgia am invatat destul de mult in facultate la geopolitica, mai ales despre conflictele cu Rusia pentru regiunile separatiste Abhazia si Osetia de Sud. Nicio carte de profil nu te pregateste insa pentru frumusetea culmilor muntilor Caucaz care se inalta amenintatoare catre cer.

- Amenintarea lui Vladimir Putin cu noile tipuri de armament pe care le-ar detine Rusia poate insemna si ca presedintele rus reprezinta un pericol direct pentru tarile vecine, dar si ca acesta se foloseste de un truc, pentru a-si intari politica interna, intr-o regiune in care prabusirea fostului imperiu…

- Puterea politica din Republica Moldova trebuie sa se dezvolte, iar partidele politice trebuie sa-și ridice ratingul singure, nu doar pe fonul popularitații Uniunii Europene, a Rusiei sau a Uniunii Eurasiatice. Declarația a fost facuta de Natalia Stercul, director de Programe…

- In cadrul vizitei sale la Chisinau pe platforma Conferintei interparlamentare „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente” spicherul Radei Supreme a Ucrainei, Andrei Parubii, a solicitat organizarea primei sedinte a Adunarii trilaterale Ucraina -…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, acuza Rusia de implicare în politica țarii înainte de alegerile parlamentare care ar urma sa aiba loc în toamna acestui an. Acuzațiile au fost lansate în cadrul conferinței interparlamentare „Georgia,…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk, transmite Reuters, preluata…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat parlamentului…

- Ucraina, Moldova si Georgia se vor intalni pe 2 martie la Chișinau și vor discuta despre elaborea unui plan comun pentru a zadarnici actiunile Moscovei. Asta deoarece toate trei tari au teritorii ocupate de Rusia si isi doresc apropierea de Uniunea Europeana.

- In 2017, Republica Moldova a inregistrat un scor al IPC de 31 de puncte, plasindu-se pe locul 122 din 180 de tari incluse in clasament (pentru comparatie, in 2016 scorul indicelui a fost de 30 puncte, locul – 123 din 176 de tari), noteaza Noi.md. In acest clasament, Georgia se afla pe locul 46, Romania…

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…

- Achiziționarea de catre Rusia de obligațiuni de stat ucrainene a fost de fapt o schema de mituire a familiei fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, în urma careia șeful statului a refuzat sa semneze acordul de asociere cu UE, a declarat fostul deputat al Dumei de Stat din Rusia,…

- SUA cer din nou Rusiei sa opreasca agresiunea din Ucraina si sa se retraga din Crimeea. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat avertizeaza ca sanctiunile la adresa Rusiei vor ramane in vigoare pana cand angajamentele din cadrul acordurilor de la Minsk nu vor fi indeplinite integral.Citeste…

- Responsabilul ucrainean nu a precizat ce raza de actiune are noua racheta, prima astfel de arma produsa integral in Ucraina, dar a subliniat ca este conforma cu acordurile internationale."Au avut loc teste de zbor reusite ale noii arme, o racheta cu lansare de la sol. In cursul acestor…

- Armata taiwaneza a participat marti la exercitii militare cu gloante reale, simuland un scenariu de invazie a insulei, intr-un moment in care Beijingul sporeste presiunea, comenteaza AFP. Avioane de recunoastere au fost trimise pentru a observa nave "inamice" apropiindu-se de insula, in…

- Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen, sud-vestul Germaniei, pentru a ajunge cu trenul in patru zile pana la baza lituaniana Rukla, a anuntat Bundeswehr-ul. Batalionul de infanterie usoara 292 urmeaza sa inlocuiasca…

- Era o eleva buna și o buna lunetista. Peste vreme, avea sa fie una de elita. Dar nu știa ca lucrul acesta avea sa o inrameze in istoria lumii. Lyudmila Mykhailivna Pavlichenko s-a nascut la 12 iulie 1916, la Bila Tserkva, Ucraina, Rusia. Cand avea 14 ani, s-a mutat cu familia ei la Kiev, unde s-a alaturat…

- Moldova, Ucraina sau Georgia, tari care se afla intre NATO si Rusia, trebuie ajutate sa ramana independente. Este mesajul transmis de Jamie Shea, adjunct al asistentului secretarului-general NATO pentru provocari de securitate emergente, intr-un interviu acordat in exclusivitate Europei Libere, transmite…

- O tendinta tot mai larga de acceptare a anexarii Crimeei prinde contur in cercurile politice europene. Dar acest lucru ignora detaliile care pun la indoiala naratiunea Kremlinului despre sustinerea aproape universala si entuziasta pentru anexare a populatiei locale.

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care defineste zonele din estul tarii aflate sub controlul fortelor pro-ruse ca fiind ocupate temporar de Rusia, anunta BBC. Moscova a condamnat decizia, apreciind ca nu poate fi considerata decat pregatire pentru “un nou razboi”, transmite News.ro . Legea privind…

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, in a doua lectura, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas. Pentru adoptarea proiectului de lege propus de Președinție au votat 280 de deputați, fata de numarul necesar pentru aprobare de 226. Documentul a fost susținut in principal…

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Ministerul rus al Apararii a comunicat ca exercitiile militare cu sisteme de rachete Topol-M si Iars se desfasoara…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Ucraina continua provocarile la granita ruso-ucraineana din zona Peninsulei Crimeei, iar Rusia se vede nevoita sa ia masuri pentru a asigura securitatea teritoriului sau, instalarea sistemelor antieriene S-400 fiind una dintre ele. Afirmatiile au fost facute de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Rusia a desfasurat o noua unitate - a doua la numar - de sisteme antiaeriene S-400 Triumf (cod de identificare NATO SA-21 Growler) - un sistem avansat de rachete sol-aer - in Crimeea pentru a controla granita cu Ucraina, relateaza miercuri agentia oficiala de presa RIA Novosti. Prin intermediul presei,…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA. Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat marti…