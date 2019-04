"Arestul la domiciliu nu a fost justificat. Este evident ca tratamentul la care a fost supus era destinat sa restranga activitatile sale publice", noteaza CEDO in hotararea sa, mentionand incalcarea articolelor 5 (dreptul la libertate si siguranta), 10 (libertatea de expresie) si 18 (limitarea utilizarii restrictiilor privind drepturile) ale Conventiei Europene a Drepturilor Omului.



"Aceste masuri au urmarit acelasi scop constand in inabusirea pluralismului politic si au avut o ratiune ascunsa", adauga Curtea.



Moscova a impus in 2014 arest la domiciliu impotriva lui Navalnii…