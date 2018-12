Stiri pe aceeasi tema

- Un gard de circa 60 de kilometri a fost construit la frontiera cu Ucraina, in Peninsula Crimeea care a fost anexata de catre Rusia in 2014, informeaza vineri dpa. Gardul era necesar pentru a proteja...

- Rusia pare hotarata sa impiedice Ucraina sa adere la NATO, iar recentul incident armat intre Paza de Coasta rusa si Marina ucraineana arata ca Moscova nu vrea sa faca vreo concesie cu privire la Crimeea, pe care a anexat-o in urma cu aproape cinci ani, comenteaza DPA.Anexarea Peninsulei ucrainene…

- Mai mult de 10 avioane de lupta SU-27 si SU-30 pe care Rusia le mobilizeaza pentru a-si consolida fortele aeriene, pe fondul tensiunilor sporite cu Ucraina, au aterizat sambata in Crimeea, relateaza Reuters.

- Rusia a trimis o corveta echipata cu rachete de croaziera Kalibr in baza navala de la Sevastopol, in provincia Crimeea, anexata de la Ucraina in anul 2014, informeaza agentiile de presa Unian si Tass.

- Mai mulți politicieni europeni de rang inalt au declarat marți ca Uniunea Europeana ia in considerare impunerea unor noi sancțiuni Rusiei, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Ucraina, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ambarcatiuni ale Serviciului Federal rus de Securitate…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor di...

- Consilierul american pentru securitate naționala, John Bolton, a declarat vineri ca ar fi bine daca Rusia ar pleca din Crimeea și Ucraina de est, nu s-ar amesteca in alegerile din Statele Unite și ar fi mai puțin intruziva in Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

- O misiune de observare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a informat ca a reperat posibile transferuri de arme din Rusia spre teritoriile separatiste din Ucraina, in timp ce Moscova sustine ca nu ii sprijina militar pe rebeli. OSCE a afirmat ca a observat saptamana trecuta…