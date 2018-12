Rusia a extins lista personalităţilor şi companiilor ucrainene supuse sancţiunilor economice Rusia a adaugat marti peste 250 de personalitati si companii ucrainene pe lista sa de sanctiuni economice contra Ucrainei, transmite AFP.



Potrivit unui decret semnat de premierul rus Dmitri Medvedev, 245 de indivizi si sapte intreprinderi ucrainene, in special din sectoarele energetic si al apararii, au fost incluse pe o prima 'lista neagra' publicata la inceputul lunii noiembrie de catre autoritatile de la Moscova.



In total, 567 de personalitati si 75 de intreprinderi ucrainene fac obiectul acestor sanctiuni economice care prevad inghetarea activelor lor in Rusia.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro

Sursa articol: agerpres.ro

