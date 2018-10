Stiri pe aceeasi tema

- Armata Rusiei a efectuat joi, la ordinul presedintelui Vladimir Putin, teste masive ale fortelor nucleare strategice, fiind lansate numeroase rachete din Marea Barents si din Marea Ohotsk, informeaza agentiile de presa Tass si Associated Press, potrivit Mediafax."Exercitiile fortelor nucleare…

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS preluate de Agerpres. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor…

- Principala etapa a exercitiului militar Vostok-2018, cel mai amplu efectuat de armata rusa in ultimele decenii, a avut loc joi in Poligonul Tugol, situat in regiunea Trans-Baikal. La exercițiu a asistat și președintele rus Vladimir Putin, care a susținut ca Federatia Rusa este un stat iubitor de pace,…

- Federatia Rusa este un stat iubitor de pace, care nu are si nu poate avea planuri agresive, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, asistând la etapa principala a manevrelor militare Vostok-2018, cele mai ample organizate de Moscova în ultimii aproape 40

- O inspectie inopinata privind pregatirea de lupta a inceput luni, la ordinul presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, comandantul suprem al armatei ruse, in cadrul fortelor din districtele militare Centru si Est, inclusiv in cadrul fortelor aeropurtate si al aviatiei pe distante lungi din Orientul Indepartat,…

- Armata rusa testeaza mai multe arme nucleare noi, printre care un sistem laser de mare putere si o racheta de croaziera cu „raza nelimitata”, la doar cateva zile dupa summitul dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, relateaza Associated Press.