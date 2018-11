Rusia a dezactivat serviciile de comunicaţii mobile în timpul protestelor din Inguşetia Autoritatile ruse au ordonat companiilor de telecomunicatii Megafon si Vampelkom sa blocheze accesul la serviciile de comunicatii mobile timp de doua saptamani in Ingusetia, in perioada protestelor antiguvernamentale, se mentioneaza intr-un document al autoritatii de reglementare in domeniul telecomunicatiilor Roskomnadzor, citat de agentiile de presa Rosbalt si Reuters.



Acesta este primul caz in Rusia cand autoritatile recunosc ca au restrictionat deliberat accesul la retelele de socializare, cum ar fi Facebook sau Twitter, pentru ca acestea sa nu poata fi folosite pentru a organiza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

