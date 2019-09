Stiri pe aceeasi tema

- "Cele doua aparate de lupta F-16 au escortat in mod preofesional aceste avioane pana la frontiera cu NATO, au informat Fortele Aeriene Belgiene. Aviatia aliata a fost desfasurata in martie 2004, la data care marcheaza extinderea NATO in sapte tari din Europa de Est. Avioanele…

- Presedintele american Donald Trump a salutat sambata, pe Twitter, schimbul de prizonieri efectuat intre Rusia si Ucraina, vazand in el 'poate primul pas urias spre pace', dupa cinci ani de conflict, transmit AFP si Reuters. 'O veste foarte buna, poate un prim pas urias spre pace', a…

- Alegatorii rusi sunt chemati duminica la urne in peste 5000 de circumscriptii locale, precum si pentru desemnarea a 16 guvernatori de regiuni si pentru alegerea parlamentelor locale din 13 regiuni, inclusiv Crimeea, parte a Ucrainei anexata de Rusia in 2014,

- 'Nu numai ca Romania trebuie sa-si faca tintele, dar este normal sa putem sa indepartam din casele noastre si din institutiile mari toate echipamentele electronice si electrocasnice care sunt, in momentul de fata, mari consumatoare de energie. Toate trebuie facute in sensul de a diminua reducerea…

- Marina rusa a inceput joi exercitii navale de mare amploare in Marea Baltica, care vor dura pana la 9 august, informeaza Ministerul Apararii rus, citat de EFE si RIA Novosti. La aceste exercitii, denumite "Oceanic Shield-2019', participa 49 de vedete torpiloare si nave de razboi, 20…

- Rusia a pus mana pe Crimeea in trei saptamani și apoi a inceput destabilizarea estului Ucrainei, forțele paramilitare ajungand sa ocupe in aprilie 2014 cladiri esențiale din multe orașe in regiunile Donețk și Luhansk. Armata din Ucraina a recaștigat apoi o parte din teritorii, rușii au revenit in forța…

- O fetița de trei ani a ajuns in stare critica la spital și se lupta pentru propria-i viața, dupa ce a inghițit o pastila de ectasy lasata la un loc de joaca popular din Ibiza. Copila din Rusia era...

- Rusia si-a reluat platile catre Consiliul Europei dupa ce le-a intrerupt pentru doi ani pe fondul crizei diplomatice cauzate de razboiul din Crimeea, informeaza marti AFP, citand surse din cadrul organizatiei paneuropene pentru apararea drepturilor omului. Guvernul rus a varsat suma de 33 de milioane…