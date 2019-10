Stiri pe aceeasi tema

- Granicerii rusi au retinut trei nave de pescuit provenind din Coreea de Nord cu 262 de membri la bord pentru braconaj in apele pe care Moscova le considera zona sa economica exclusiva in Marea Japoniei, a...

- FSB a comunicat ca garzile de coasta din Extremul Orient rus au surprins doua pescadoare nord-coreene, dintre care unul a lansat un 'atac armat' impotriva navei de patrulare ruse. 'Trei militari au fost raniti, avand diferite grade de gravitate', precizeaza FSB, informeaza agerpres.roPeste…

- Trei membri a Garzii de coasta ruse au fost raniti in cursul unui incident armat cu vase de pescuit nord-coreene in Marea Japoniei, a anuntat marti Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), in subordinea caruia se afla trupele de graniceri ruse, inclusiv garzile de coasta, potrivit AFP si…

- Trei membri a Garzii de coasta ruse au fost raniti in cursul unui incident armat cu vase de pescuit nord-coreene in Marea Japoniei, a anuntat marti Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), in subordinea caruia se afla trupele de graniceri ruse, inclusiv garzile de

- Coreea de Nord a lansat doua proiectile neidentificate de pe coasta de est, care s-au prabușit în mare, a informat armata sud-coreeana printr-un comunicat, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Coreea de Nord a lansat, sâmbata dimineața, alte doua proiectile neidentificate…

- Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul militar a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa sa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut la intrarea in stramtoarea Kerci (care face legatura dintre…

- Armata sud-coreeana a tras focuri de avertisment, marti, dupa ce un avion militar rus a intrat in spatiul aerian sud-coreean in largul coastei de est, a anuntat Ministerul sud-coreean al Apararii, relateaza AFP si Reuters potrivit news.roUn avion rus a inalcat spatiul aerian sud-coreean in…