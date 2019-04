Autoritatile ruse au decis sa elibereze aproape 100 de balene tinute in captivitate in Orientul Indepartat, a anuntat luni guvernatorul provinciei Primorie, potrivit agentiei de presa TASS, citata de Reuters.



Imagini cu acele balene, obligate sa traiasca inghesuite in tarcuri amenajate intr-un golf aflat in apropiere de Nahodka, oras-port la Marea Japoniei, au aparut prima data in presa internationala anul trecut, generand un val de critici.



Animalele marine au fost capturate de o companie care planuia sa le vanda in China. Dar, dupa ce situatia balenelor a fost dezvaluita…