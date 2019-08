Rusia a decis ÎNCETAREA focului în Idleb: Armata siriană îți încetează atacul Armata rusa a anuntat vineri ca o incetare unilaterala a focului, doar din partea armatei siriene, va intra in vigoare sambata dimineata in Idleb, regiunea din nord-vestul Siriei asupra careia fortele autoritatii de la Damasc urmaresc sa reia controlul din mainile insurgentilor, informeaza AFP. Un acord a fost incheiat in vederea "unei incetari unilaterale a focului din partea fortelor guvernamentale siriene incepand cu ora 06:00 pe 31 august", se arata intr-un comunicat al Centrului rus pentru reconciliere in Siria, informeaza agerpres.ro. Citește și: Florin Calinescu o nimicește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

