Rusia a decis expulzarea unui diplomat din Muntenegru

- Ministerul rus de Externe a condamnat, luni, decizia Cehiei de a-l pe extrada pe cetateanul rus Evgheni Nikulin in Statele Unite, unde este acuzat ca ar fi desfasurat atacuri cibernetice asupra mai multor platforme online, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat ca Rusia a decis sa expulzeze alti peste 50 de diplomati britanici dupa ce Marea Britanie si o serie de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, au expulzat peste 150 de oficiali rusi in urma atacului neurotoxic de la Salisbury.

- Ministerul rus de Externe a inceput sa ia masuri de retorsiune impotriva statelor care au decis expulzari de diplomati rusi in cadrul afacerii Skripal. Un diplomat roman a fost expulzat vineri din Rusia, dupa ce Romania a anuntat luni o astfel de masura.

- Ministerul de Externe al Rusiei a convocat vineri ambasadori si alti reprezentanti diplomatici ai tarilor care au expulzat diplomati rusi in urma cazului Serghei Skripal - fostul agent rus otravit la 4 martie in Marea Britanie, actiune atribuita de Londra Moscovei - un reprezentant diplomatic al Romaniei…

- Ministerul afacerilor externe confirma declararea de catre Federația Rusa persona non grata a unui diplomat roman acreditat in Rusia, dupa o masura similara adoptata de țara noastra in spirit de solidaritate cu Marea Britanie, in cazul atacului de la Salisbury.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirma ca Federatia Rusa a declarat persona non grata un diplomat roman acreditat in Rusia, dupa o masura similara adoptata de tara noastra in spirit de solidaritate cu Marea Britanie, in cazul atacului de la Salisbury.

- Ministerul rus de Externe a convocat vineri mai ambasadori si reprezentanti din mai multe state, care au decis expulzarea diplomatilor rusi, in urma atacului neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal.

- Ministerul de Externe rus a anuntat vineri ca a acordat Marii Britanii un termen de 30 de zile pentru ca aceasta sa-si reduca personalul diplomatic din Rusia, astfel incat numarul diplomatilor britanici aflati la post in aceasta tara sa nu il depaseasca pe cel al

- Ministerul de Externe de la Moscova a cerut miercuri Londrei sa dovedeasca faptul ca nu spionii britanici l-au otravit pe fostul agent dublu Serghei Skripal in Anglia, afirmand ca, in lipsa unei asemenea dovezi, va considera incidentul drept un atentat la viețile cetațenilor ruși, scrie Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat ca Rusia ramane deschisa unei intalniri dintre Vladimir Putin și Donald Trump, evocata de cei doi președinți intr-o convorbire telefonica saptamana trecuta, chiar daca administrația de la Casa Alba a decis expulzarea mai multor diplomați…

- Rusia a salutat miercuri intalnirea din aceasta saptamana dintre presedintele chinez Xi Jinping si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand-o drept un pas important pentru consolidarea schimbarilor pozitive din Peninsula Coreeana, relateaza agentia Reuters. Ministerul de Externe rus…

- Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull a motivat decizia facand referire la amestecul Rusiei in alegerile occidentale si amenintarile la adresa „suveranitatii partenerilor" Australiei. Liderii UE au cazut de acord saptamana trecuta ca, cel mai probabil, Rusia se afla in spatele atacului. Ministerul…

- Islanda va boicota diplomatic Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. Decizia vine in aceeasi zi dupa ce SUA si multe tari din Uniunea Europeana au anuntat ca vor expulza diplomati rusi, in contextul aceluiasi scandal. Guvernul islandez…

- Guvernul din Islanda a anuntat, luni seara, ca va boicota la nivel diplomatic Cupa Mondiala de Fotbal, programata in Rusia, ca reactie la atacul chimic produs in Marea Britanie. Guvernul de la Reykjavik a transmis ca nu intentioneaza sa expulzeze diplomati rusi. In schimb, "toate intalnirile…

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul. Moscova va proceda in baza "principiului reciprocitatii" in raspunsul sau la aceste decizii…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta, luni, ca a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, ca urmare a atacului de la Salisbury, informeaza Mediafax."Urmare a ...

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 16: 53 Paisprezece state UE expulzeaza diplomati rusi…

- Ministerul rus de Externe a anuntat ca Moscova a rezervat „un cadou surpriza“ pentru Londra si pentru toti cei care indraznesc sa compare Rusia cu cel de-al Treilea Reich, in cazul scandalului otravirii fostului agent dublu Serghei Skripal.

- Rusia a exprimat indoieli miercuri privind acuzatiile Londrei, care a pus-o in cauza in legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, sugerand ca s-ar putea ca autoritatile britanice sa fi inscenat-o, relateaza AFP. In fata unui front comun occidental si vizat de sanctiuni…

- Ambasada Marii Britanii la Moscova susține ca Rusia dezinformeaza opinia publica cu privire la cazul otravirii fostului spion dublu Serghei Skripal. Declaratia a fost postata pe contul oficial de Twitter al Ambasadei, dupa ce Ministerul rus de Externe a sustinut un briefing pentru ambasadorii straini…

- Ambasadorul britanic la Moscova nu va participa la o intalnire organizata de Ministerul rus de Externe, miercuri, pe tema incidentului Salisbury, unde fostul agent rus Serghei Skripal si fiica sa au fost otraviti cu o substanta neurotoxica, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, nu va participa la reuniunea organizata miercuri de Ministerul de Externe rus pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei in cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP. Rusia…

- Ministerul rus de Externe a invitat ambasadorii straini aflati la Moscova sa participe la o intalnire cu oficiali rusi de rang inalt si cu experti din cadrul departamentului pentru neproliferare si control al armamentului, pentru a discuta cazul fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza agentia…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa ii comunice aceste masuri, relateaza Reuters, citata de...

- Ambasadorul britanic la Moscova Laurie Bristow a denuntat sambata otravirea lui Serghei Skripal, un fost dublu agent rus, si a fiicei sale, Iulia, pe 4 martie, in Anglia, drept un atac asupra valorilor internationale, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Bristow a facut aceste declaratii…

- Ministrul de externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, a declarat vineri intr-un interviu pentru Radio Chisinau ca autoritatile moldovene nu recomanda si sunt impotriva deschiderii unor sectii de vot in regiunea transnistreana, dat fiind faptul ca acest teritoriu nu se afla sub controlul Chisinaului.…

- Intrebat de presa din Rusia daca expulzarile vor avea loc, Lavrov a spus: "Absolut. In curand. Va promit”. De asemenea, Lavrov a sustinut ca abordarea Marii Britanii este un rezultat al problemelor Guvernului in privinta Brexitului. Conform rapoartelor, ministrul rus de Externe ar fi…

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…

- Ministerul britanic de Externe i-a avertizat miercuri pe britanici care vor sa se duca in Rusia cu privire la riscul unor reactii ostile, in urma unei intensificari a tensiunilor intre cele doua tari, dupa otravirea unui fost agent dublu rus in Anglia, relateaza AFP. ”Din cauza tensiunilor politice…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- Dupa ce fostul spion rus Serghei Skripal și fiica sa au fost gasiți inconștienți pe o banca dintr-un mall ca urmare a expunerii la un gaz toxic, acuzațiile la adresa Rusiei au inceput sa curga din mai multe parți. Moscova a reacționat, insa, rapid spunand ca acuzațiile nu au temei și ca este vorba de…

- Administratia de la Washington a initiat deja discutii cu parteneri regionali, inclusiv cu Japonia, Coreea de Sud, Australia si Singapore, despre modalitati de coordonare a operatiunilor pentru a bloca aprovizionarea Coreei de Nord cu materii prime destinate programului balistic si a celui atomic.Nave…

- Legea are drept scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, scrie Petro Porosenko intr-o postare pe Twitter. O buna parte din cele doua regiuni, situate la granita cu Rusia, se afla astazi sub controlul rebelilor prorusi. Aceasta legea permite armatei…

- Rusia a recunoscut marti ca 'zeci' de cetateni rusi au fost raniti la inceputul lunii februarie in urma loviturilor americane in Siria, insistand ca acestia nu apartin armatei regulate ruse, relateaza AFP. "Recenta confruntare militara, la care nici militari si nici echipamente rusesti nu au participat…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, joi, ca cinci cetateni rusi au fost ucisi in urma unui atac efectuat de Statele Unite in Siria, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- Contactele dintre Rusia si NATO nu au experimentat o dezvoltare in 2017, din cauza pozitiei conflictuale a NATO fata de Moscova, potrivit unui raport prezentat joi de catre Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei TASS. "Rusia a mentinut un curs independent de politica externa in 2017,…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care defineste zonele din estul tarii aflate sub controlul fortelor pro-ruse ca fiind ocupate temporar de Rusia, anunta BBC. Moscova a condamnat decizia, apreciind ca nu poate fi considerata decat pregatire pentru “un nou razboi”, transmite News.ro . Legea privind…

- Summitul organizat de Statele Unite privind Coreea de Nord submineaza Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si agraveaza situatia, a anuntat miercuri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Sputnik.