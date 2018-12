Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a deblocat partial accesul la porturile ucrainene de la Marea Azov, a anuntat marti ministrul ucrainean pentru infrastructura, Volodimir Omelian, citat de Reuters. 'Da, porturile Berdiansk si Mariupol sunt partial deblocate. Navele se indreapta spre intrarea si iesirea din stramtoarea…

- Relatiile tensionate intre cei doi vecini s-au tensionat si mai mult in urma unui incident, la 25 noiembrie, in care Paza de Coasta rusa a deschis focul si a imobilizat trei nave militare ucrainene pe ale caror echipaje le-a luat prizoniere in largul Peninsulei ucrainene Crimeea, anexata de Moscova…

- Rusia va amplasa in curand noi sisteme de aparare antiracheta S-400 in regiunea Crimeea, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit agentiei de stiri Interfax, informeaza Reuters pe pagina electronica, preluata de Mediafax. Agentia de stiri RIA a transmis ca noile sisteme S-400 vor deveni…

- 'In ceea ce priveste incidentul din Marea Neagra, aceasta este o provocare, bineinteles. Provocarea a fost orchestrata de puterea in exercitiu (de la Kiev) si cred ca si de actualul presedinte, inaintea alegerilor prezidentiale din Ucraina, preconizate pentru luna martie a anului viitor', a afirmat…

- In spatele confruntarii navale dintre Ucraina si Rusia in largul Crimeei se afla doi lideri - Vladimir Putin la Moscova si Petro Porosenko la Kiev - profund preocupati de consolidarea popularitatii lor in cadere libera, releva Le Vif.

- Comunitatea internationala se arata ingrijorata de escaladarea conflictului dintre Rusia si Ucraina. Uniunea Europeana si NATO au facut apel la detensionare situatiei, dupa incidentul din Marea Azov si au cerut Moscovei sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci.

- Moscova dispune de mai multe variante tehnico-militare de raspuns la amenintarile care vin dinspre NATO, a declarat, joi, fostul reprezentant permanent al Rusiei pe langa Alianta Nord-Atlantica, adjunctul ministrului rus de externe, Aleksandr Grusko, in marginea Forumului Economic Euroasiatic, potrivit…