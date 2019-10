Rusia a cerut Bulgariei centrala nucleară de la Belene şi terenul pe care se află ambasada sa la Sofia Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat, în fata omologului sau bulgar, Ekaterina Zaharieva, dorința corporației nucleare ruse Rosatom de a participa la procedurile de selecție a unui executant pentru reluarea construcției la centrala nucleara de la Belene, scrie mediapool.bg, preluat de Rador.

"Speram sa avem sanse bune pentru corporația noastra de stat, având în vedere ca este producatorul reactoarelor nucleare și creatorul tehnologiei pentru acest proiect", a spus Lavrov dupa întâlnirea de la Moscova. Rosatom, prin filiala sa Atomenergoprom,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de ruși au ieșit în strada duminica la Moscova pentru a cere eliberarea protestatarilor închiși în cea ce oponenții Kremlinului spun ca este o campanie de a reprima disidența, relateaza Reuters.Protestatarii au fost arestați în timpul manifestațiilor din iulie împotriva…

- Moscova si Beijingul dezvolta o relatie mai apropiata in ultimii ani in contextul in care raporturile lor cu Occidentul, in special cu SUA, au fost afectate de dispute comerciale si de divergente privind unele conflicte regionale.''Rusia nu are un astfel de sistem de legaturi interguvernamentale…

- Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, alaturi de omologul sau din Mongolia, Khaltmaagiin Battulga, intr-o vizita la Ulan Bator (foto: www.rferl.org) Actuala Mongolie este un stat cuprins intre China si Rusia, pe o suprafata de peste 1,5 milioane kilometri patrati si cu 3 milioane de suflete.…

- Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Razboi Mondial are loc în contextul exacerbarii tendintei ofensiv-mitologice din ultimii ani a Rusiei oficiale de a rescrie, reinterpreta si manevra în scop politic pâna la saturatie…

- Directorul Serviciului Federal pentru Cooperare Tehnico-Militara, Dmitri Sugaev, a declarat ca a discutat cu subsecretarul pentru industria de aparare din Turcia, Ismail Demir, despre posibilitatea de a fi vândute Turciei avioane de productie ruseasca SU-35 si SU-57, potrivit Milliyet, citat de…

- Cei cinci specialisti în energie nucleara care au murit pe 8 august vor fi decorati postul de guvernul rus. Anuntul privind decorarea celor 5 victime ale misteriosului incident a fost facut chiar de Valentin Kostiukov, directorul centrului de cercetari din Sarov unde lucrau, scrie…

- Conducatorul Serbiei l-a laudat pe președintele rus Vladimir Putin pentru întarirea armatei sârbe cu tancuri și vehicule blindate de lupta, pe fondul temerilor occidentale ca aceasta acumulare de armament ar putea amenința pacea fragila din Balcani, potrivit New York Times, citat de Rador.Președintele…

- Guvernul german este foarte ingrijorat cu privire la arestarile efectuate de poliția din Rusia, care a reținut cel puțin 1.000 de persoane inainte si in timpul protestelor desfașurate sambata la Moscova, a format un purtator de cuvant al guvernului, citat de Reuters, potrivit Hotnews. ”Guvernul german…