Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de aviatie ale Rusiei au bombardat in mod repetat mai multe spitale de pe teritoriul Siriei pentru a distruge inamicii lui Bashar al-Assad, conform unei investigatii a publicatiei The New York Times.

- Cei doi lideri s-au intalnit de cateva zeci de ori in ultimii ani, iar pe plan militar Rusia si Israelul au colaborat pentru a evita ciocniri accidentale in Siria, unde Israelul sustine ca realizeaza atacuri asupra tintelor iraniene pentru a opri Teheranul sa isi stabileasca o prezenta militara.…

- Israelul trebuie sa aiba libertatea de a acționa împotriva Iranului, a declarat joi premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unei vizite oficiale în Rusia, unde a avut o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre securitate și Siria, relateaza…

- Un acord a fost incheiat in vederea "unei incetari unilaterale a focului din partea fortelor guvernamentale siriene incepand cu ora 06:00 pe 31 august", se arata intr-un comunicat al Centrului rus pentru reconciliere in Siria."Centrul rus pentru reconciliere cheama comandantii gruparilor…

- Doua treimi din membrii Consiliului de Securitate, printre care SUA, Marea Britanie si Franta, au cerut marti secretarului general al ONU Antonio Guterres sa investigheze atacurile asupra facilitatilor medicale din nord-vestul Siriei care beneficiaza de sprijinul Natiunilor Unite, conform unor surse…

- Provincia Idlib este controlata in mare parte de jihadistii din Hayat Tahrir al Sham, fosta "aripa" siriana a Al Qaida. Regimul presedintelui sirian Bashar al Assad, sustinut de aviatia rusa, efectueaza aproape zilnic de la sfarsitul lui aprilie raiduri asupra acestei provincii, precum si asupra…

- Cel puțin 23 de persoane au fost ucise luni în raiduri rusești care au vizat o piața din provincia siriana Idlib, unde regimul de la Damasc și aliatul sau rus efectueaza bombardamente de aproape trei luni, potrivit ONG-ului Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), scrie AFP. Moscova…

- Cel puțin 23 de persoane au fost ucise luni în raiduri rusești care au vizat o piața din provincia siriana Idlib, unde regimul de la Damasc și aliatul sau rus efectueaza bombardamente de aproape trei luni, potrivit ONG-ului Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), scrie AFP. Moscova…