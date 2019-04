Stiri pe aceeasi tema

- In decurs de un deceniu, Rusia si-a majorat de patru ori rezervele de aur. 2018 a fost de departe cel mai ambitios an de pana acum. Banca Centrala a cumparat anul trecut nu mai putin de 274 de tone de lingouri de aur in valoare de peste 11 miliarde de dolari. Dorinta lui Vladimir Putin de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat, in pofida criticilor, doua legi controversate, una permitand autoritatilor sa blocheze sau sa amendeze publicatii pe Internet care difuzeaza "stiri false", iar cealalta pedepsind "ofense la adresa simbolurilor statului". Publicarea oficiala a acestor…

- Parlamentul Rusiei a adoptat miercuri un set controversat de legi care vor transforma în infracțiuni ”jignirea” statului, precum și raspândirea de ”fake news”, sfidând avertizarile din partea criticilor care spun ca astfel s-ar deschide calea catre cenzurarea…

- Legislatorii rusi au aprobat miercuri noi sanctiuni pentru cei care insulta autoritatile online sau difuzeaza stiri false, sfidand astfel criticile in sensul ca astfel de masuri ar putea deschide calea spre cenzurarea directa a criticilor de catre stat, relateaza Reuters. Proiectele respective,…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) continua sa ne arate ca tot mai mulți dintre consilierii care acum influențeaza destinele județului s-au aflat in relații comerciale care incalcau legea. Despre cazul fostului primar de la Horia, Vasile Baciu, am scris recent, el pierzand definitiv procesul cu…

- Marea Britanie are opțiunea de a institui legea marțiala pentru a calma tulburarile civile care ar putea aparea în cazul unui Brexit fara acord, dar nu asupra acestui lucru este concentrata atenția guvernului, a declarat duminica ministrul sanatații, Matt Hancock, relateaza Reuters.Sunday…

- Rusia si Japonia mai au de facut o 'munca minutioasa' inainte de semnarea tratatului de pace intre cele doua tari, afirmat marti presedintele rus Vladimir Putin in finalul intrevederii cu premierul japonez Shinzo Abe, in conditiile in care Rusia si Japonia nu au semnat un tratat de pace dupa…