Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Rusa a inchis pentru aproape o luna peste un sfert din Marea Neagra, o zona pe unde trec rutele internationale de transport maritim spre Ucraina, Bulgaria, Georgia si Romania, noteaza marti publicatia ucraineana Zerkalo nedeli, citand 'Portalul militar ucrainean'. Din…

- Romania a blocat un transport de tancuri si vehicule blindate dinspre Rusia catre Serbia, a anuntat un oficial de la Belgrad. Intr-un raspuns pentru Adevarul, Ministerul de Externe (MAE) explica de ce Romania a luat aceasta masura.

- Ucraina a eliberat echipajul petrolierului rusesc retinut joi in portul Izmail (regiunea Odesa), dar nava ramane in continuare in custodia autoritatilor ucrainene, informeaza agentia de presa RIA Novosti,...

- Romania a blocat un transport de tancuri si vehicule blindate dinspre Rusia catre Serbia, anunta un oficial de la Belgrad, acuzand tara noastra de incalcarea Conventiei privind regimul navigatiei pe Dunare.

- Daca gigantul energetic american ExxonMobil nu se va decide pana in septembrie sa investeasca in proiectul de gaze naturale din Marea Neagra, Ungaria va fi din nou nevoita sa inceapa negocieri cu Rusia pentru un nou acord pe termen lung privind aprovizionarea cu gaze, a declarat ministrul ungar al Afacerilor…

- Nava de patrulare Smetlivii din cadrul Flotei Rusiei din Marea Neagra a parasit baza de la Sevastopol (Crimeea) si se indreapta spre coasta Bulgariei pentru supravegherea unor exercitii NATO, a declarat vineri pentru agentia de presa TASS o sursa din cadrul structurilor de forta ruse din regiune,…

- Situația tensionata dintre SUA și Rusia escaladeaza, iar administrația Trump a decis sa trimita in Romania un arsenal infiorator pentru intimidarea Rusiei. Forțele Aeriene din SUA au trimis 250 de piloți și o duzina de avioane F-16C, pentru a descuraja o posibila agresiune ruseasca și pentru consolidarea…

- Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde in zacamantul Neptun din Marea Neagra, se arata in raportul financiar al companiei pentru primul trimestru al anului, publicat vineri, conform agerpres.ro. "Neptun Deep: mediul…