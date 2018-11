Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a incalcat regulile internationale prin atitudinea sa agresiva fata de navele ucrainene in Marea Azov, a declarat luni Ministerul de Externe polonez, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.''Condamnam in modul cel mai ferm comportamentul agresiv al Rusiei si cerem conducerii acestei tari…

