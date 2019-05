Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt va cere joi membrilor NATO sa faca mai mult pentru a combate incercarile de atacuri cibernetice din partea Rusiei si va anunta ca a sprijinit 16 state membre sa faca fata unor amenintari de acest tip, transmite AFP potrivit Agerpres. "Estimam ca serviciile…

- Alianta Nord-Atlantica nu doreste un nou Razboi Rece cu Rusia, dar nici nu va avea o abordare "naiva", a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, in discursul rostit in Congresul SUA la 70 de ani de la semnarea Tratatului Nord-Atlantic, scrie Mediafax."Nu vrem o noua cursa a…

- Alianta Nord-Atlantica a consolidat prezenta militara in zona Marii Negre, inclusiv in Romania, ca reactie la actiunile "agresive" comise de Rusia, a afirmat, in cursul vizitei in Georgia, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice s-a deplasat…

- Rusia ar trebui sa revina la conformarea fata de Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), o 'piatra de temelie pentru securitatea europeana vreme de decenii', a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin…

