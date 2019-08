Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat vineri sfarsitul Tratatului dezarmarii nucleare INF ”la initiativa” Statelor Unite, in contextul in care Washingtonul urmeaza sa anunte in mod oficial vineri iesirea sa din acest acord incheiat in timpul Razboiului Rece, relateaza AFP.

- Rusia a anuntat vineri incetarea Tratatului de dezarmare nucleara privind Fortele Intermediare Nucleare (INF) 'la initiativa' SUA, in timp ce Washingtonul urma sa faca un anunt oficial in acest sens privind retragerea Statelor Unite din acest pact incheiat la sfarsitul Razboiului rece, informeaza…

- Un nou tratat privind controlul armelor nucleare nu ar trebui sa includa doar SUA si Rusia, ci si China, a declarat Maas la postul de radio DLF, indicand ca 'guvernul chinez este extraordinar de reticent si, prin urmare, trebuie sa continuam sa punem aceasta problema pe ordinea de zi'. SUA au anuntat…

- Livrarea S-400 din Rusia a inceput luna aceasta, in ciuda protestelor Statelor Unite, care considera ca echipamentele rusesti nu sunt compatibile cu cele ale NATO, alianta din care face parte si Turcia. Saptamana trecuta, SUA au exclus Turcia din programul avioanelor "invizibile" F-35, apreciind…

- Reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii si Rusiei urmeaza sa se intalneasca miercuri la Geneva pentru a discuta despre principiul unui nou acord asupra armelor nucleare care ar putea eventual include si China, au declarat luni seara inalti reprezentanti ai administratiei de la Washington, citati…

- INF, semnat de SUA si fosta Uniune Sovietica in 1987, a interzis rachetele lansate de la sol ce transportau focos nuclear pe o distanta cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri. SUA, sustinute de aliatii sai din NATO, acuza Moscova de incalcarea tratatului prin dezvoltarea sistemului sau 9M729,…

- Continua tensiunea dintre Turcia si SUA pentru ca Turcia achizitioneaza sistemul de aparare antiaeriana S-400 din Rusia. Conform stirii transmise de Reuters, un oficial de rang înalt din Pentagon a declarat ca Washingtonul analizeaza optiunea de a impune, suplimentar, sanctiuni financiare si altor…

- Rusia probabil efectueaza teste nucleare militare in regiunea arctica prin incalcarea unui acord international, a afirmat un oficial din cadrul Administratiei Donald Trump, dar Moscova a respins acuzatiile, argumentand ca este vorba de o campanie pentru afectarea imaginii potrivit mediafax.Moscova…