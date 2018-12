Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat un atasat militar, din cadrul ambasadei Slovaciei la Moscova, persona non-grata si i-a oferit doua zile pentru a parasi tara, a informat joi Ministerul rus de Externe, citat de agentia RIA, relateaza Mediafax.Ministerul rus de Externe a luat aceasta decizie in urma unei masuri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a incercat sa se amestece in alegerile legislative din SUA din noiembrie, a declarat sambata secretarul american al apararii, Jim Mattis, relateaza agențiile internaționale, citate de Reuters.

- Secretarul american al Apararii, James Mattis, a declarat miercuri ca acțiunile Rusiei, privind capturarea a trei nave ucrainene in Marea Neagra, reprezinta o incalcare a unui acord intre cele doua state și demonstreaza ca Moscova nu este de incredere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- China a promis luni ca-si va reduce si mai mult tarifele vamale, isi va majora importurile si isi va deschide economia, pentru a contracara criticile conform carora practicile sale comerciale sunt "incorecte", transmit BBC, Reuters si DPA. Intr-un discurs rostit la Expozitia comerciala internationala…

- Rusia utilizeaza spatiul Marii Negre pentru proiectarea fortei militare in estul Mediteranei, a afirmat, potrivit agentiei Reuters, ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, in cursul unei conferinte internationale.

- Ministerul de Externe rus a anuntat ca il va convoca pe ambasadorul Olandei la Moscova din cauza unei campanii de dezinformare impotriva Rusiei, conform agentiei TASS, scrie Reuters preluata de news.ro.Saptamana trecuta, ministrul olandez al Apararii, Ank Bijleveld, a anuntat ca serviciul…

- Rusia considera drept periculoasa declaratia facuta de trimisul Washingtonului la NATO, potrivit caruia Moscova trebuie sa sisteze dezvoltarea in secret a unui sistem de rachete de croaziera interzis prin Tratatul INF ( ratatul privind fortele nucleare cu raza medie si scurta de actiune), or in caz…

- Sapte state din Comunitatea Statelor Independente (CSI) participa la exercitii de aparare antiaeriana, a anuntat joi Ministerul rus al Apararii, citat de agentia Xinhua preluata de Agerpres. La exercitii iau parte 100 de aeronave, peste 9000 de soldati si peste 130 de posturi de comanda din…