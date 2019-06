Rusia a ajuns la un acord cu Arabia Saudită Declaratia vine in urma discutiilor dintre Vladimir Putin si printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la summitul G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente), care a avut loc in perioada 28-29 iunie in Japonia.



Pentru a sprijini cresterea preturilor, Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si alte state din afara cartelului (Alianta OPEC+) au decis sa reduca productia cu 1,2 milioane bpd, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019.



Presedintele rus a anuntat sambata ca acordul va fi extins in actuala forma si cu aceleasi volume (reducerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Rezultatele alegerilor europarlamentare din 26 mai ne-au pozitionat pe locul 2 la numarul de voturi in Medias, lucru care ne bucura si ne da un semnal ca oamenii cred in noi. Imi doresc continuitate si o dezvoltare intensiva a echipei, care inseamna calitate si implicare, vreau sa aducem cat mai…

- Liderul USR Dan Barna aanuntat sambata ca, in zilele urmatoare, va fi decisa propunerea de tandem presedinte - premier a Aliantei USR - PLUS in perspectiva alegerilor la prezidentiale, anunța news.ro."Am discutat si despre stadiul negocierilor in Alianta USR-PLUS, au avut loc trei runde de…

- Alianta USR-PLUS va avea candidat la alegerile prezidentiale, dupa cum a precizat, vineri, co-presedintele Dan Barna. “Obiectivul acestei aliante este ca intr-un an si jumatate sa dea presedintele Romaniei, primarul Bucurestiului si primul ministru. (…) Am facut aceasta alianta toata Romania. Am…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat la europarlamentare, a declarat ca proiectul Aliantei 2020 USR PLUS nu a fost creat doar pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, ci si pentru reconstructia Romaniei, printr-o reforma a Constitutiei, investitii in educatie, sanatate si infrastructura.…

- Alianta 2020 USR PLUS a lansat miercuri, la Sibiu, ''Manifestul pentru Europa viitorului'', cu patru prioritati, prin care Dacian Ciolos si Dan Barna propun o singura Uniune de la est la vest, fara doua viteze diferite de integrare, o Europa dedicata tuturor cetatenilor sai, carora reuseste…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, la mitingul electoral al Aliantei USR PLUS desfasurat la Cluj, ca in 2020 alianta pe care o reprezinta va da Romaniei "cel mai competent si onest" prim-ministru."Este primul miting electoral al Aliantei USR PLUS. Nu e putin lucru. E inceputul…

- Alianta 2020 USR-PLUS a publicat imagini cu persoane surprinse in timp ce distribuie pliante false cu insemnele Aliantei, la cateva ore una dintre acestea fiind identificata ca fiind presedintele filialei Cluj-Napoca a Tineretului National Liberal.

- Rusia vrea ca la reuniunea din iunie cu Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) sa se decida majorarea productiei de titei datorita imbunatatirii conditiilor de pe piete si a scaderii stocurilor, a indicat luni Kirill Dmitriev, seful Fondului rusesc pentru investitii directe, transmite Reuters.…