- Rusalii, 2019. Rusaliile reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori din timpul anului. De asemenea, Rusaliile semnifica o sarbatoare cu data schimbatoare, care are loc la 50 de zile dupa Paste si la 10 zile dupa Inaltarea Domnului.

- Dubla sarbatoare la Zambreni, raionul Ialoveni. Satenii au marcat Inaltarea Domnului si hramul localitatii. Conform traditiei, localnicii merg in satele din jur pentru a invita vecinii la sarbatoare.

- Inalțarea Domnului 2019. Traditii si obiceiuri pentru aceasta zi sfanta! Ce le este crestinilor interzis sa faca astazi. Sarbatoare deosebit de importanta joi pentru milioane de romani. Uite ce nu ai voie sa faci de Inaltarea Domnului.

- Inaltarea Domnului este praznuita la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din saptamana a VI-a, dupa Paste. Anul acesta o sarbatorim pe 6 iunie 2019. Este cunoscuta in popor si sub denumirea de Ispas. In aceasta zi, crestinii se saluta cu „Hristos S-a Inaltat!” si „Adevarat S-a Inaltat!”. Hristos S-a Inaltat…

- La 40 de zile dupa Inviere, ortodocsii si catolicii sarbatoresc astazi Inaltarea Domnului. Numita si Ispas, Inaltarea este celebrata de fiecare data in joia din a sasea saptamana dupa Paste, cand Iisus Hristos s a inaltat la cer de pe Muntele Maslinilor, in prezenta apostolilor sai. In aceasta zi, in…

- Inalțarea Domnului este marea sarbatoare creștina ce comemoreaza inalțarea la cer a lui Iisus Hristos. Afla de ce se sarbatoreste si Ziua Eroilor ca sarbatoare naționala a poporului roman

- Inaltarea Domnului 2019. Inaltarea Domnului este cea mai importanta sarbatoare de dupa Paste pentru crestini. Aceasta aminteste de ziua in care Mantuitorul Iisus Hristos s-a inaltat la Cer de pe Muntele Maslinilor.

- ZILE LIBERE 2019. In acest an, salariatii vor avea in total 15 zile nelucratoare de sarbatoare legala. Dintre acestea, cinci vor pica insa in zile de sambata sau duminica. Este si cazul zilei de 1 Iunie, cand este sarbatorita Ziua Copilului. ZILE LIBERE ramase in 2019: 1 iunie (sambata) – Ziua Copilului …