- Senatorul PSD Claudiu Manda spune ca Executivul il va anunța pe președintele Klaus Iohannis doar despre subiectele care au legatura cu securitatea naționala și ordinea publica. Precizarea vine dupa ce șeful statului a solicitat premierului Viorica Dancila sa-i trimita agenda de lucru a fiecarei ședințe…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, sa-i transmita ” lu ala”, adica lui Klaus Iohannis, ca exista bani de pensii și salarii.”Darius, cu cat a crescut fondul de salarii? Asta a fugit, e pe la balcon. Eugen, cu cat a crescut fondul de salarii.…

- Sedinta importanta, duminica, la sediul central al PSD din Kiseleff. Presedintele Liviu Dragnea i-a convocat pe premierul Viorica Dancila si pe ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la o discutie pe tema bugetului de stat pe 2019. Proiectul urmeaza sa intre spre aprobare in Guvern, cel mai…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca proiectul de buget pentru anul viitor urmeaza sa fie aprobat in sedinta de guvern de saptamana viitoare si va cuprinde toate sumele necesare pentru asigurarea salariilor, asa cum prevede Legea pentru 2019, dar si banii necesari cresterii…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca proiectul de lege pentru bugetul de stat pe anul 2019 va fi aprobat in Guvern pe 13 decembrie, iar liderii coaliției spera ca pe 21-22 decembrie sa fie adoptat in Parlament.”Pe data de 13 va fi aprobat proiectul de buget in Guvern, iar…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a dat de ințeles vineri, la Guvern, ca salariul minim nu va mai crește de la 1 decembrie, așa cum anunțase prim-ministrul Viorica Dancila, majorarea urmand sa se realizeze, cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2019, scrie Mediafax.Intrebat vineri, intr-o…

- Salariul minim va crește cel tarziu pana la inceputul anului viitor, pe 1 ianuarie, a promis ministrul de finanțe Eugen Teodorovici. Este posibil insa ca majorarile sa fie operate chiar mai devereme, data certa urmand a fi hotarata de Guvern, a transmis denitarul. „Analizam care este data optima și…

- Discursul sustinut de presedintele Klaus Iohannis la Strasbourg, in plenul Parlamentului European, a fost unul "cat de cat echilibrat, cu mici lucruri care au facut referire la Guvern", a declarat miercuri premierul Viorica Dancila. "Eu as fi vrut ca la Strasbourg ca nu mai avem critici.…