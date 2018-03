Stiri pe aceeasi tema

- Imagini spectaculoase din Argentina. O bucata uriasa s-a rupt dintr-un ghetar si a cazut intr-un lac.Scena impresionanta a fost surprinsa in Patagonia, iar bucata s-a rupt din ghetarul Perito Moreno. Zeci de turisti au fost martori la fenomen, scrie digi24.ro.

- Luni dimineata, explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan. Primul pachet capcana, lasat la intrarea intr-o casa din Austin, a explodat pe 2 martie si a omorat un barbat in varsta de 39 de ani.Politia nu a incadrat deocamdata…

- Un elicopter s-a prabușit, duminica, la New York. Politia din orasul american a anuntat ca toti cei cinci pasageri ai elicopterului care s-a prabusit in apele estuarului East River au murit. Aparatul a cazut in apele raului care separa Manhattanul de Long Island, iar pilotul este singurul supraviețuitor.

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, informeaza EFE. Eurocopter AS350 a avut o serie de probleme si a cazut in apele reci ale East River in jurul orei locale 19,00, potrivit Agentiei Federale de Aviatie…

- Judetul Giurgiu se afla sub avertizare hidrologica Cod Portocaliu pana duminica, 11 martie, ora 12.00. Autoritatile monitorizeaza permanent cresterile de debite pe raurile Neajlov si Calnistea.

- Apele iesite din matca ale mai multor rauri au inundat vineri statul australian Queensland, acoperind pasunile, izoland mai multe orase si afectand aproximativ 200 de locuinte, informeaza Reuters. ''Este apa cat vezi cu ochii'', a declarat telefonic James Wyld, aflat la Julia Creek Hotel…

- Membrii Comitetului judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman s-au intrunit joi in sedinta extraordinara pentru a stabili masurile ce trebuie luate in perioada urmatoare in vederea ajutorarii cetatenilor aflati in zonele afectate de inundatii. Din cauza topirii rapide a zapezii, precipitatiile din…

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Amanat cu o saptamana, din cauza terenurilor impracticabile, acoperite cu zapada, returul Ligii 3 la fotbal porneste la drum in acest week-end. Cu etapa a doua, runda inaugurala fiind amanata pentru miercuri, 28 martie, care programeaza derby-ul judetean Soimii Lipova – Lunca Teuz Cermei (vineri,…

- Autoritațile din Africa de Sud, care au cunoscut timp de peste un an cea mai grava epidemie de listerioza inregistrata vreodata in lume, au declarat duminica ca au identificat in sfarșit sursa acestei contaminari care a ucis 180 persoane de la inceputul lunii ianuarie 2017, relateaza AFP.

- Cel putin cinci persoane au murit in nord-estul Statelor Unite vineri, unde vantul a batut cu 129 de kilometri pe ora, iar strazile din Boston au fost inundate din cauza furtunii, afectand zborurile si serviciile de transport feroviar, relateaza Reuters.

- Autoritațile argentiniene au confirmat autenticitatea fotografiilor publicate anterior, care apar in dosarul penal privind canalul de livrare a drogurilor prin intermediul Ambasadei Rusiei de la Buenos Aires. In imaginile oferite de Jandarmeria din Argentina este vizibil numarul de bord al aeronavei…

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- Viscolul de azi noapte nu a creat mari probleme autoritaților sau drumarilor. In zorii zilei, nici un drum din județ nu era blocat sau inchis din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autoritațile județene au transmis ca se circula in condiții de iarna in intreg județul, insa accesul autovehiculelor…

- O petiție online intitulata „Inchiderea școlilor in județul Vrancea“ a strans peste 1.100 de semnaturi pana aseara la ora 22.30. „Am creat acesta petitie, știind cat e de greu sa fii elev si sa stai cate 20 de minute la -17 grade asteptand autobuzele, care din cauza gerului circula…

- Dupa un weekend cu vreme insorita, ziua de luni a venit cu o surpriza neplacuta: inundatii si vant puternic in mai multe zone din Germania. Apele au pus stapanire pe mai multe regiuni si pe landul federal, Bavaria.

- Autoritațile argentiniene au anunțat ca au descoperit un plan prin care ambasada Rusiei din Buenos Aires era folosita ca sa fie introduse 389 de kilograme de cocaina in Europa, relateaza argentina.gob.ar.

- Grav accident in Peru. Cel putin 44 de oameni au murit si zeci au fost raniti dupa ce autobuzul in care calatoreau a cazut intr-o prapastie. Accidentul s-a produs intr-o zona muntoasa din sudul tarii. Deocamdata nu se stiu cauzele accidentului. Potrivit presei locale, autobuzul a cazut de la o inaltime…

- Incidentul s-a produs la Diyatalawa, la 190 km la est de capitala economica a tarii, Colombo. Originea exploziei nu este cunoscuta deocamdata, dar politia face cercetari in acest caz. Politistii incearca sa afle daca nu cumva o grenada ar fi fost prost manipulata si astfel ar fi produs explozia. …

- Toate trenurile care merg pe ruta București-Brașov au fost blocate de caderea unei mari pasarele metalice, de cateva tone, pe liniile ferate din acest important nod de cale ferata. Autoritațile lauda norocul ca nimeni nu a fost sub acest pod care s-a prabușit ”din cauza vechimii”. Deocamdata sunt oprite…

- Premierul Viorica Dancila pare sa fie in contradicție cu Liviu Dragnea pe tema schimbarilor secretarilor de stat! In timp ce Dancila a declarat, dupa CEX al PSD, ca nu s-a vorbit despre schimbari punctuale in randul celor aflati in functii, Liviu Dragnea o contrazice și precizeaza ca vor fi schimbați…

- Anchetatorii rusi au descoperit ca prabusirea avionului Antonov An-148, in apropiere de Moscova, a fost cauzata de inghetarea unui senzor care a determinat defectarea vitezometrului, potrivit agentiei Tass.

- Autoritațile dau vina pe funcționarea necorespunzatoare a instrumentelor de masurare a vitezei pentru accidentul cumplit din Moscova, in urma caruia 71 de persoane aflate la bordul avionul prabușit și-au...

- Avion Prabușit. Rusia: Un avion AN-148, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit in apropiere de Moscova ACTUALIZARE, 16:02 – Au aparut primele imagini de la fața locului, conform Russia Today. Autenticitatea imaginilor nu a fost confirmata de autoritațile ruse. Mai jos puteți vedea un presupus video…

- Opt persoane au decedat, iar alte trei sunt date disparute in sudul Chinei dupa prabusirea unei portiuni dintr-o sosea importanta in urma unei infiltratii cu apa in zona santierului unei statii de metrou, au anuntat joi autoritatile. Infiltratia brusca produsa miercuri noaptea a inundat spatiul din…

- Doi membri ai echipajului se afla intre viața și moarte, dupa ce un elicopter militar japonez s-a prabușit intr-o zona rezidențiala din sud-vestul țarii. In urma impactului, o casa a luat foc. Deocamdata nu sunt cunoscute detalii despre alte victime.

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, are permis de conducere eliberat de autoritatile din Liban, Politia urmand sa verifice autenticitatea acestuia, au declarat pentru News.ro surse judiciare.Permisul auto gasit…

- Șapte curți și o locuința inundate la Berbești. Precipitațiile sub forma de ploaie au contribuit la creșterea debitelor unor vai și paraie din localitate. Apele acestora au transportat aluviuni care au colmatat o canalizare. Apa s-a revarsat in curțile gospodariilor. La fața locului intervin pompieri…

- Ministerul francez de Finante a demarat o investigatie privind promotia la crema de ciocolata tartinabila Nutella, care a provocat haos in mai multe centre comerciale din Franta, relateaza site-ul BBC News.

- Fluviul a continuat sa creasca si in noaptea de sambata spre duminica, varful de viitura fiind prevazut astazi, potrivit datelor Vigicrues. Potrivit datelor disponibile ieri, Sena avea ieri un nivel de 5,78 metri in centrul Parisului, apele continuand sa urce lent pe tot parcursul wekendului. Autoritatile…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.Michel Delpuech, prefectul Politiei din Paris, a declarat ca cele aproximativ 1.500 de persoane…

- Autoritatile au in plan atragerea unui buget de 600 de milioane de euro prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), in perioada 2018 - 2023 in vederea derularii unui program pentru combaterea eroziunii costiere, se arata in Programul de guvernare 2018 - 2020, la capitolul "Politici de…

- Autoritatile locale din Targu Jiu vor elabora un regulament pentru parcarea autovehiculelor detinute de agentii economici. Viceprimarul din Targu Jiu, Adrian Tudor, a declarat ca pe domeniul public sunt parcate dricuri. De asemenea, o parte din Calea Eroilor sunt parcate o parte din masinile unui operator…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site ul televiziunii France 24, preluat de Romania TV.Cel putin 20.000 de persoane au fost nevoite…

- Politistii feroviari audeschis focul asupra barbatului care se afla in posesia unui cutit. Incidentul s-a petrecut in gara Gand-Saint-Pierre, a confirmat Parchetul flamand. Barbatul impuscat de politistii a ajuns la spital in stare critica, dar viata sa nu era in pericol. Autoritatile…

- Parisul este oficial sub Cod Portocaliu de inundatii. Din cauza ploilor torentiale din ultimele saptamani, nivelului apei din raul Sena a crescut cu 3 metri. Autoritatile din capitala Frantei au inchis promenada si drumurile situate de-a lungul fluviului.

- Centenarul Marii Uniri va fi marcat la Ungheni printr-o noua ediție a Taberei de sculptura. Autoritațile au decis: și in 2018 la Ungheni va fi organizata o Tabara de sculptura. De data aceasta, va fi dedicata aniversarii de 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Ideea ii aparține primarului Alexandru…

- Alerta in Timiș. Hidrologii au emis un cod galben pentru fenomene immediate, in vigoare pana la ora 24. Sunt vizate cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atenție in bazinele Bega și Timis.

- Cel mai activ vulcanul din Filipine, Mayon, a erupt violent. Peste 32 de mii de oameni au fost evacuati. Autoritatile locale le-au cerut turistilor sa evite zona in urmatoarea perioada. Deocamdata, nu exista informatii despre persoane ranite sau decedate.

- Primaria din Cluj-Napoca a alocat primii bani pentru viitorul metrou din oras. Deocamdata, 3 milioane de lei vor fi cheltuiti cu studiul de fezabilitate. Transportul in comun subteran ar putea deveni o realitate abia peste 10 ani. Autoritatile vor sa construiasca prima linie de metrou pe directia…

- Autoritatile pentru protectia animalelor au declarat ca ancheteaza incidentul dupa ce responsabili locali au descoperit animalul tintuit in suruburi folosite in constructii pe un stalp al unui foisor, in Brooloo Park, din nord-estul statului Queensland, la 140 de kilometri nord de Brisbane."Era…

- Toate instituțiile cu atribuții de control in domeniul construcțiilor s-asu mobilizat pentru a stopa mișcarile de teren de pe șoseaua Nicolina, care au condus la surparea trotuarului. Ca masura de precauție a fost luata decizia ca pana la determinarea cauzei și oprirea alunecarilor, circulația rutiera…

- Autoritatii britanice incep anul in forta. Tinta este BBC, in urma unor polemici despre inegalitatea tratamentului salarial dintre barbati si femei, urmate de denuntul si rasunatoarea demisie publica a jurnalistei Carrie Gracie.

- O fregata britanica a fost trimisa sa escorteze nave de razboi rusesti luni in Canalul Manecii, a anuntat Ministerul Apararii de la Londra, adaugand ca acesta este cel mai recent semn al cresterii activitatii navale ruse langa apele britanice in perioada sarbatorilor de iarna, informeaza Reuters.…

- Corpul neinsuflețit al unui copil de un an, din Argentina, a disparut din cimitir, provocandu-le parinților un adevarat șoc, in ziua de Craciun. Autoritațile banuiesc ca este vorba despra o secta locala care practica ritualuri sataniste.

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- Un grup de neozeelandezi și-au construit o insula pentru a putea bea alcool de Anul Nou in public, dupa ce autoritațile au interzis consumul de bauturi alcoolice, scrie ABC Australia. Un grup de prieteni a venit cu un plan creativ pentru a evita interzicerea consumului de alcool de la Anul Nou, construind…

- În noua ascensiune, Zsolt Torok, însoțit de alpinistul Vlad Capușan, e hotarât sa ajunga la Cerro Torre, un vârf din Munții Anzi, Argentina, cu o înalțime de 3.128 de metri. Atingerea vârfului din Patagonia e considerat drept unul dintre cele mai importante obiective…

- Nivelul apelor raului Aries a crescut, sambata, dupa ploile de zilele trecute si topirea zapezii de pe versanti, in unele zone. Autoritatile au emis avertizare Cod Galben de inundatii, valabila pana duminica seara. Imagini cu apele involburate ale raului, la Barajul Mihoesti, langa Campeni, au fost…